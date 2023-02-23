Турция сменила посла в Казахстане

Турция сменила послов в семи странах, в том числе в Великобритании, Иране, Казахстане и Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".

Текст документа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete.

Согласно решению, посол в Астане Уфук Экиджи назначен главой дипмиссии Турции в Луанде. На его место назначен Мустафа Капуджу, занимавший ранее пост гендиректора управления по правовым услугам.