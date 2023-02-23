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Турция сменила посла в Казахстане Сегодня, 20:53
81
Сегодня, 20:53
81

Турция сменила посла в Казахстане

Турция сменила послов в семи странах, в том числе в Великобритании, Иране, Казахстане и Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".

Текст документа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete.

Согласно решению, посол в Астане Уфук Экиджи назначен главой дипмиссии Турции в Луанде. На его место назначен Мустафа Капуджу, занимавший ранее пост гендиректора управления по правовым услугам.

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#Турция #посольство #МИД #политика
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:53
81
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