Турнир по мини-футболу памяти Бердибека Сапарбаева состоялся в Усть-Каменогорске

В рамках первого открытого республиканского футбольного турнира, посвящённого памяти видного государственного деятеля Бердибека Сапарбаева, состоялись футбольные матчи любительских команд на стадионе Алтай, передаёт BaigeNews.kz.

В соревнованиях приняли участие как местные команды, так и игроки из Кызылординской, Павлодарской, Жетысуской и Абайской областей. Всего в турнире приняли участие 16 команд по 15 человек в каждой.

По итогам двух встреч усть-каменогорская команда "Bars-Маркаколь" заняла первое место. Второе место досталось команде "Жоламан" из Семея. На третьем месте оказалась команда "Аксуат" из Восточно-Казахстанской области.

Лучшие игроки, отличившиеся в игре своим мастерством, были награждены по четырём номинациям: "Лучший игрок", "Лучший бомбардир, "Лучший защитник" и "Лучший вратарь".

Призёров поздравил аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, отметив отличную подготовку команд.