  • 4 Октября, 13:11
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Турнир по мини-футболу памяти Бердибека Сапарбаева состоялся в Усть-Каменогорске

Сегодня, 13:00
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Информационный центр Усть-Каменогорска Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00
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Фото: Информационный центр Усть-Каменогорска

В рамках первого открытого республиканского футбольного турнира, посвящённого памяти видного государственного деятеля Бердибека Сапарбаева, состоялись футбольные матчи любительских команд на стадионе Алтай, передаёт BaigeNews.kz.

В соревнованиях приняли участие как местные команды, так и игроки из Кызылординской, Павлодарской, Жетысуской и Абайской областей. Всего в турнире приняли участие 16 команд по 15 человек в каждой.

По итогам двух встреч усть-каменогорская команда "Bars-Маркаколь" заняла первое место. Второе место досталось команде "Жоламан" из Семея. На третьем месте оказалась команда "Аксуат" из Восточно-Казахстанской области.

Лучшие игроки, отличившиеся в игре своим мастерством, были награждены по четырём номинациям: "Лучший игрок", "Лучший бомбардир, "Лучший защитник" и "Лучший вратарь".

Призёров поздравил аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, отметив отличную подготовку команд.

"От всей души поздравляю призёров соревнований и хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом спортивном мероприятии. Команды показали отличную подготовку и красивую игру. Атмосфера на стадионе тоже была просто потрясающей. Могу сказать, что этот спортивный праздник действительно удался", - сказал аким города.

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