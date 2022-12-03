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  • Турнир четырёх континентов: казахстанские конькобежцы завоевали две медали
olympic.kz Сегодня, 19:37
136
Сегодня, 19:37
136
Фото: olympic.kz

Турнир четырёх континентов: казахстанские конькобежцы завоевали две медали

Команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась двумя наградами на турнире четырёх континентов в канадском Квебеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета РК.

Виталий Щиголев одержал победу на дистанции 5000 метров. Он показал время 6:22.815. 

Надежда Морозова завоевала "серебро" в забеге на 3000 метров, преодолев дистанцию за 4:05.517.

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:37
136
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