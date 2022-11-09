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Комитетом гражданской авиации МИИР РК ведется работа по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана.

"Turkish Airlines" планирует запустить рейсы между Астаной и Анкарой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА.

По поручению Президента Республики Казахстан Комитетом гражданской авиации проведены переговоры с авиационными властями Турции по вопросам авиасообщения между Казахстаном и Турцией, по итогам которых достигнута договоренность по увеличению количества маршрутов, рейсов в два раза, перевозчиков.

Как результат этой работы, турецкая авиакомпания "Turkish Airlines" планирует с 20 ноября т.г. начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы-Анкара с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и воскресеньям на ВС типа А-320 и Б-737.

Кроме того, с 5 декабря т.г. авиакомпания "Turkish Airlines" планирует запустить новый рейс между столицами Казахстана и Турции городами Астана и Анкара с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и средам на ВС типа А-320 и Б-737. Увеличение рейсов и расширение географии полетов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Турцией.