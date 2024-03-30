"Туризм Алаколя зависит от воды, дорог и света": бизнесмены о наболевших проблемах в преддверии сезона

Интересы бизнеса Абайской области, построенного вокруг озера Алаколь, с каждым годом всё больше сводятся к устранению проблем с инфраструктурой. Причина тому – тот самый когнитивный диссонанс. Правда, внутренний конфликт интересов между предпринимателями и государством выходит за границы области. Владельцы домов отдыха, общепита, магазинов ждут обычных коммунальных благ, а власть – налоговой прозрачности. Прийти к гармонии пытаются обе стороны. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, что беспокоит пляжный бизнес в новом сезоне.

Озеро Алаколь ещё оттаивает после суровой зимы, а казахстанцы уже бронируют номера и домики. Бизнесмены, в свою очередь, готовятся к приёму туристов. За два месяца до купального сезона устроители летнего отдыха приводят в порядок территории, достраивают базы, закупают технику и инвентарь. Это приятные хлопоты.

Из наболевшего — подготовка септиков, ремонт оборудования, которое пропадает от скачков напряжения, создание комфортных условий и безопасности на пляже близ своих пансионатов.

Алаколь с его фееричными закатами, тёплой солоноватой водой, волнами, запоминается людям надолго и позитивно. Те, кому повезло с домом отдыха, увозят с собой ещё и приятные воспоминания о комфорте и гостиничном сервисе. "Палаточные дикари" и те туристы, что выбирают бюджетные варианты ночлега, сталкиваются с некоторыми неудобствами в виде нехватки мусорных баков и другими трудностями, что вскоре забывается в будничной гонке.

А вот у владельцев и работников алакольского бизнеса, которые помогают туристам запомнить озеро таким, как на почтовой карточке, остаются совсем другие воспоминания. Всю осень и зиму они работают с другой стороной открытки, пишут письма. Кому и куда - зависит от проблем, которые нужно успеть решить в "не сезон".

Фото: instagram.com/qairat_alakol

На чистой любви

В начале этого года предприниматели озера Алаколь зарегистрировали Ассоциацию пляжного отдыха. Представители бизнес-сообщества объяснили эту инициативу тем, что большой командой добиваться результата, вероятно, будет проще.

"Это всё делается не потому, что нам просто захотелось, а потому, что нас по отдельности не слышат", — рассказала о цели объединения председатель ассоциации Меруерт Айтқазықызы — Турлыханова.

Многодетная семья Меруерт переехала на берег бессточного озера из Алматы во время карантина. Супруги купили и преобразили базу, которая располагается здесь с 70-х годов прошлого века. В этом году они в третий раз будут принимать гостей. Начинающие и весьма инициативные предприниматели не сразу увидели оборотную сторону местного туризма. А когда поняли, то было уже поздно — бесконечно влюбились в эти места.

"Работая в Алматы на кого-то, я зарабатывала больше, чем сейчас. Зарабатывать здесь на туризме, это не супер прибыльно, как некоторые думают. Людей здесь держит только любовь к озеру, нужно быть ненормальным, чтобы развивать здесь семейный бизнес. Но мы уже привыкли. Находимся здесь круглый год. Дети избавились от аллергии, почти перестали болеть. В селе отличная поликлиника, и специалисты не хуже, чем в Алматы. Есть возможности для роста", — поведала наша собеседница.

Кроме любви к уникальному водоёму и природе, у Меруерт и её единомышленников есть желание изменить систему местного пляжного туризма. Для этого требуется обеспечить курортную недвижимость главными благами цивилизации. В преддверии сезона "Алаколь – 2024" на берегу те же самые проблемы, что возникают ежегодно, и от которых предприниматели, по их словам, несут большой ущерб.

"Первое — это электричество. В сезон у нас бывают жуткие отключения, горит техника. Поэтому сейчас мы пытаемся вместо электрической техники выбирать то, что работает на газу. Когда нет света — нет и водоснабжения, поскольку на территории почти каждого дома отдыха свои скважины. Водопровода нет до сих пор. Мы не могли сидеть и ждать, когда его проведут. Если бы предприниматели сами не взяли инициативу в свои руки, то никакой туристической дестинации не образовалось бы. Мы хотим повышать качество, но у нас элементарно нет благ", — поведала Меруерт о жизни бизнеса на Алаколе.

В феврале этого года во время коллегии по туризму Меруерт попросила слово и рассказала первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру о наслоении проблем. Речь снова идёт о воде. По её словам, Министерство ресурсов просит предпринимателей зарегистрировать все скважины и фактически стать недропользователями, которые используют ресурс Балхашско-Алакольского бассейна.

"При этом, если мы становимся недропользователями, то должны перейти на общий установленный налог. Никто этого не потянет. Это неприемлемо для сезонного бизнеса за два месяца работы. Если сейчас закрыть скважины, то бизнеса не будет, не будет и туризма. Мы ведь используем воду только для своих нужд, а не для того, чтобы продавать её. Это неправильные моменты в законодательстве, которые нужно учитывать касательно сезонного бизнеса", — считает Меруерт Айтқазықызы-Турлыханова. ⠀

Вопреки всему

На берегу Алаколя нет канализационной системы. Поэтому в каждом курортном дворе помимо скважины есть ещё и септики. Базы, в зависимости от мощности, тратят на откачку нечистот от двух до восьми миллионов тенге за сезон.

"Это дополнительный расход, который несёт бизнес, и это не учитывается в налогообложении, не учитывается то, что мы "сезонники", — заметила руководитель Ассоциации.

Неубранный вовремя с берегов мусор - ещё одна нерешённая до конца проблема, которую не скрыть от глаз туристов. Чувствуя социальную ответственность, многие предприниматели очищают территорию пляжей, рядом с которыми находятся их дома отдыха. Но так делают не все.

В помощь коммунальным службам, которым явно не хватает техники, приходят частные компании по сбору и вывозу ТБО.

"На этом рынке появились частники, но, тем не менее, и этого не хватает. У них дороже: если местное коммунальные службы предлагают свои услугу по 1 500 тенге за вывоз одного контейнера, то частники – 2 500 тенге. Для нас это существенно, потому что через день собирается по два контейнера мусора", — заметила Меруерт.

На днях на побережье Алаколя побывали представители нацкомпании "Казах Туризм" и искренне удивились тому, что бизнес здесь работает не благодаря, а вопреки.

Предприниматели не только сами убирают мусор, больше платят за вывоз отходов жизнедеятельности, но и прокладывают асфальт к своим домам отдыха. Здесь говорят, что привыкли к такому.

Кому не выгоден ремонт?

Но если отремонтировать подъезд к своей базе здесь дело привычное, то ремонт трассы вдоль озера Жаланашколь всё же ждут от властей соседней области. Эти 8 км испытательного полигона, по которому не каждый внедорожник проедет, мешают развитию туризма. Многие туристы, едущие на восточное побережье со стороны Алматы, сворачивают с пути из-за плохого состояния дорожного полотна.

"Это очень больная тема для нас. В области Жетысу находится отрезок дороги длиной 8 км, который ведёт в область Абай, к нашим туристическим локациям. Последний ремонт здесь производили, видимо, ещё при Советском союзе. Из 750 км Алматинской трассы этот фрагмент самый тяжёлый, нереально жуткий. Даже самый лучший внедорожник проезжает там еле-еле. Многие владельцы баз отдыха, и мы в том числе, возим продукты в начале сезона из Алматы, потому что Урджар и близлежащие города не справляются с нашим спросом. Едем по этой дороге. Логистические компании завышают стоимость перевозки из-за качества дороги. И даже туристы отказываются ехать к нам и остаются в области Жетысу, на "алматинской" стороне Алаколя. Словно диверсия какая-то против нас", — делают неутешительные выводы в Ассоциации пляжного туризма.

Восточное побережье привлекательно особыми свойствами воды, уверяют местные бизнесмены. Именно здесь космонавты после своих путешествий приходили в себя. Избавлялись от внеземной радиации и восстанавливали опорно-двигательный аппарат. Но даже это не способно затянуть сюда некоторых туристов из-за дороги.

В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай тоже напомнили, что этот фрагмент дороги вдоль Жаланашколя относится к области Жетысу, а значит ремонтировать его должна именно эта административная единица.

К слову, все участки дорог, ведущие на Алаколь, и находящиеся на территории Абайской области, приведены в порядок. Почти 300 км трассы заасфальтировано. В этом году продолжатся работы по укладке второго слоя асфальта

"Мы об этом писали в акимат области Жетысу, каждый предприниматель отдельно. Сейчас мы готовим письмо от имени Ассоциации. Нам ответили, что намерены провести ремонтную работу с 2025 по 2029 год", – сообщили предприниматели, недовольные печальной перспективой потери нескольких рабочих сезонов во время заседания отраслевого Совета в сфере туризма при Палате предпринимателей области Абай, который прошёл в Семее на прошлой неделе.

Деньги вперёд!

Из-за налоговой нагрузки в малом и среднем турбизнесе у Алаколя, среди предпринимателей распространена практика не полного отражения доходов или деления бизнеса на несколько мелких. Так им удаётся сохранить специальный налоговый режим и не превышать порог по НДС.

В Ассоциации предлагают снизить розничный налог с 4% до 2%, чтобы вывести из тени местные доходы, как это сделано во многих регионах Казахстана по решению маслихатов. Но представители народа в Абайской области пока не "подписываются" под таким решением.

"Наши депутаты просто ответили, что не рассматривают это вопрос, что остаётся 4%. Даже Шымкент, такой огромный город, отпустил налог на 2%, потому что они видят, что больше налогов поступают именно с этой ставкой. Лично у меня "упрощёнка", но я очень понимаю своих коллег, которые, чтобы избежать НДС, начинают дробить бизнес. Я всегда говорю коллегам, не скрывайте налоги, чем больше от нас будет поступать, тем больше власть будет понимать, что нас нужно развивать. Но за 20 лет люди уже не верят, что эти деньги пойдут на Алаколь", — выразила мнение профильной Ассоциации Меруерт. ⠀

О настроениях турбизнеса хорошо знают в областных ведомствах. Говоря о планах по развитию Алаколя, многие госслужащие так или иначе напоминают, что без поступлений в казну будет сложно построить полноценную инфраструктуру, либо это будет длиться ещё много лет.

Сложностей добавляет хаотичное строительство баз, кафе, магазинчиков в курортной зоне мимо фантомного генплана.

Всё это вызывает у представителей власти резонный вопрос: "О чём думали и куда смотрели, когда строили?" Алакольский бизнес задает встречный вопрос: "Почему людям десятки лет легко подписывали разрешение на строительство без отсутствия инфраструктуры?".

Справедливости ради!

Несмотря на многолетний диссонанс, стороны идут на встречу друг другу, стараясь решить наболевшие вопросы. Во время заседания отраслевого Совета в сфере туризма при Палате предпринимателей по области Абай представители бизнеса и власти обсудили предстоящий сезон.

По информации Управления предпринимательства и индустриального развития, сейчас в области реализуется Дорожная карта развития курортной зоны Алаколь, состоящая из 41 мероприятия. По данным ведомства, подробный отчёт по его реализации обещают предоставить в первой декаде апреля. Правда, отдельные бизнесмены уже сделали некоторые свои выводы.

"К примеру, бюджет на установление пяти фонтанов с питьевой водой уже освоен, о чём отчитались в июне прошлого года. Согласно отчетам они уже должны быть на Алаколе, но ни один из них не работает, а установлено всего два. Там колоссальная сумма", — заметила предпринимательница Куралай Толеуова во время встречи.

От имени отраслевого Совета Палата предпринимателей области Абай готовит письмо коллегам из Жетысу с просьбой взять под контроль вопрос вышеупомянутых восьми километров дороги от Жаланашколь и проследить выполнение ремонтных работ.

Бизнесмены из Алаколя рассказали нам не только о проблемах. Большую помощь государство оказывает в плане укрепления берега и транспортных коммуникаций. Так, к предстоящему сезону 100-метровую территорию прибрежной зоны значительно обезопасили при помощи шпунтов. Эта конструкция проходит рядом с домом отдыха Меруерт. Поэтому в ближайшее время она и её соседи по бизнесу начнут благоустраивать спуск к воде минуя шпунт при помощи металлических перил. Эта нагрузка, по её словам, ложится на предпринимателей.

С 1 марта аэропорт Урджара принимает пассажиров. Стоимость полёта из Семея в одну сторону – 12 тысяч тенге. В середине мая начнёт курсировать поезд из шести вагонов до станции Жаланашколь. Стоимость проезда по предварительным данным зафиксируется на 3 тысячах тенге.