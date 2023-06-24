Туристы завалили мусором побережье Балхаша

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В Балхаше пляжи буквально утопают в отходах и экоактивисты требуют без предупреждения штрафовать всех, кто мусорит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой КТК.

Экоактивисты говорят, что многочисленные предупреждения полицейских на горожан, туристов и предпринимателей совсем не действуют. С открытием купального сезона на набережной Балхаша еженедельно стали проводить чистый четверг. Порядок наводят коммунальные службы, отряды "Жасыл Ел" и волонтёры. Повсюду установили контейнеры, но мусор почему-то летит мимо них.

Сложнее ситуация на окраинах, где находятся зоны отдыха: там предприниматели самовольно определяют места для свалки. Горы мусора не только портят облик курортного города, но и уже стали серьёзной угрозой для местной экологии. Активисты предлагают наказывать нечистоплотных горожан и туристов исправительными работами и большими штрафами.

"Мы сейчас готовим письмо, чтобы ужесточили эту статью и убрали меру "Предупреждение", сделали прям штраф. Ежегодно мы убираем три коммунальных пляжа – это набережная, пляж на медучилище и пристань. Но бесполезно говорить, предлагать. Здесь действительно нужна карательная мера. Выходит у нас за два дня 25 мешков. Это буквально два дня, мы уберёмся в четверг и в понедельник мы обратно приходим к этой же картине", — говорит экоактивист Анар Адамбекова.

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