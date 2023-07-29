Туристов из Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Кызылординской области

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Пара иностранцев решила прокатиться на грузовом поезде в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В линейное отделение полиции на станции Шиели Кызылординской области поступило сообщение от работников ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" о том, что в одном из вагонов грузового поезда находятся посторонние люди.

"В ходе проверки транспортные полицейские установили 24-летнего гражданина Нидерландов и 25-летнюю гражданку Германии, которые забрались в грузовой поезд из любопытства и решили прокатится ради веселья. Также было установлено, что иностранные граждане в конце июня прибыли в страну с туристической поездкой. В отношении правонарушителей составлен административный протокол по части 1 статьи 560 КоАП РК "Незаконный проезд в грузовых поездах" и наложен штраф в размере 5 МРП каждому.

Транспортные полицейские напоминают о том, что проезд пассажиров на подножках, крышах вагонов и в других неприспособленных для проезда людей местах может привести к трагическим последствиям.