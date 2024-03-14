Туристический сезон откроется в Туркестане 18 марта

Туркестан готовится встречать гостей и путешественников в качестве туристической столицы тюркских стран. Открытие туристического сезона состоится 18 марта в "Керуен сарае", передает BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

В программе праздника — гастрономические ярмарки, театрализованные представления, экофестиваль, экскурсии, выступления артистов и ммного других событий, посвященных традициям и истории тюркских народов.

В тот же день стартует пятидневный автопробег вдоль городов Шелкового пути с участием автолюбителей из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

"Для нас статус туристической столицы открывает новые возможности для привлечения еще большего числа туристов. Всего в течение года планируем провести 25 мероприятий международного масштаба, еще 21 — республиканского и более 50 — областного значения. Планируется тур по туристическим объектам области для иностранных блогеров. 22 марта запускаем авиарейс между нашим городом и Самаркандом. Также проведем презентацию Туркестана в Самарканде", — рассказал заместитель руководителя управления культуры и туризма Нурдаулет Медеуов.

Ранее стало известно о запуске прямого авиарейса между Абу-Даби и Туркестаном. Авиакомпания Wizzair планирует выполнять по три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.