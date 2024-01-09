Прямой авиарейс между Абу-Даби и Туркестаном запустят с 16 января
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В Туркестане ожидают запуска прямого авиарейса в Абу-Даби. Улететь в столицу ОАЭ казахстанцы смогут менее чем за 20 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.
На первый рейс, запланированный на 16 января, продано уже 168 билетов.
Авиакомпания Wizzair планирует выполнять по три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Об этом сообщили на пресс-конференции в международном аэропорту Туркестана. В ней приняли участие первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов, руководитель областного управления культуры и туризма Азимхан Койлыбаев, генеральный директор и член правления АО "YDA Group" в сфере авиации Хамди Гювенч, старший коммерческий менеджер национальной компании "Wizz Air Abu Dhabi" Крислен Кери, представитель департамента туризма и культуры города Абу-Даби Тимур Сусаров.
"Туркестан имеет высокий потенциал для развития туризма на международном и региональном уровнях. Туристов здесь привлекают исторические, архитектурные и археологические памятники. За последние пять лет объём инвестиций в туристскую отрасль региона достиг 356 миллиардов тенге. С момента превращения Туркестана в областной центр открыто около 35 отелей и около 30 объектов культуры. Количество туристов в регионе растёт с каждым годом. Из них внутренних - 235 тысяч человек, прибывших за 11 месяцев - 14 448 человек", - сказал первый заместитель акима области.
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