Прямой авиарейс между Абу-Даби и Туркестаном запустят с 16 января

В Туркестане ожидают запуска прямого авиарейса в Абу-Даби. Улететь в столицу ОАЭ казахстанцы смогут менее чем за 20 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.

На первый рейс, запланированный на 16 января, продано уже 168 билетов.

Авиакомпания Wizzair планирует выполнять по три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Об этом сообщили на пресс-конференции в международном аэропорту Туркестана. В ней приняли участие первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов, руководитель областного управления культуры и туризма Азимхан Койлыбаев, генеральный директор и член правления АО "YDA Group" в сфере авиации Хамди Гювенч, старший коммерческий менеджер национальной компании "Wizz Air Abu Dhabi" Крислен Кери, представитель департамента туризма и культуры города Абу-Даби Тимур Сусаров.