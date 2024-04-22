Туриста из Франции эвакуировали из зоны паводков в СКО

Сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали туриста из Франции, который оказался в зоне паводков в Петропавловске, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Северо-Казахстанской области.

"Сильва (так зовут туриста — прим.) в честь своего 40-летия решил проехать тур на велосипеде по направлению Москва — Магадан — Петропавловск. Наши сотрудники угостили его обедом, а также показали, как доехать до отеля, в котором турист переночует и отправится в Омск продолжать свой тур", — рассказали в ДЧС СКО.