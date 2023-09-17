Турист потерял обувь на болоте и чуть не замёрз ночью в лесу в ВКО

Спасателям Риддера поступил экстренный вызов о том, что в лесу потерялся мужчина. Незамедлительно была организована поисковая группа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Место поиска было определено по словам тех, кто вместе с потерявшимся ходил в лес. Спасатели прочёсывали местность, кричали, звали мужчину и нашли его в четырёх километрах от дороги.

"Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться, ​ поэтому его транспортировали до автомобиля. По словам потерявшегося, он отбился от группы и ​ ​ попал в болотистую местность, где потерял обувь. Ночевал​ в холодном лесу, там замёрзла и отказала нога, из-за чего дальнейшее передвижение самостоятельно не представлялась ​возможным. ​ Всё это произошло в 23 километрах от города. Хорошо, что о​ местонахождении знали его товарищи и вовремя обратились ​за помощью", — рассказали в ДЧС.

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Спасатели помогли мужчине спуститься с горы и добраться до города. После осмотра врачей, от госпитализации мужчина отказался.