Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций

Фото: Sports.kz

Фанаты турецкого "Трабзонспора" устроили перфоманс перед домашним матчем против швейцарского "Базеля" в плей-офф Лиги Конференций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На баннере нарисован спасатель с ребенком на руках, помогающий вытаскивать людей из-под завалов после землетрясения в Турции. На каске у спасателя — флаги разных стран, помогающих туркам справляться с последствиями страшной трагедии. Есть среди них и флаг Казахстана — отечественные сотрудники МЧС продолжают проводить поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции.

По последним данным число погибших от землетрясения в Турции превысило 36 тысяч человек.

Напомним, разрушительное землетрясение землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией 6 февраля.

Стало известно, что в Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город.