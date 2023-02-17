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  • Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций
Sports.kz Сегодня, 06:25
156
Сегодня, 06:25
156
Фото: Sports.kz

Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций

Фанаты турецкого "Трабзонспора" устроили перфоманс перед домашним матчем против швейцарского "Базеля" в плей-офф Лиги Конференций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На баннере нарисован спасатель с ребенком на руках, помогающий вытаскивать людей из-под завалов после землетрясения в Турции. На каске у спасателя — флаги разных стран, помогающих туркам справляться с последствиями страшной трагедии. Есть среди них и флаг Казахстана — отечественные сотрудники МЧС продолжают проводить поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции.

По последним данным число погибших от землетрясения в Турции превысило 36 тысяч человек. 

Напомним, разрушительное землетрясение землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией 6 февраля. 

Стало известно, что в Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город.

 

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#спорт #МЧС РК #спасатели #Казахстан #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:25
156
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