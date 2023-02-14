open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город
aa.com.tr Сегодня, 00:08
200
Сегодня, 00:08
200
Фото: aa.com.tr

В Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город

Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, разрушенный в результате землетрясения, будет полностью снесён и отстроен заново, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NTV.

По данным властей города, поисково-спасательная операция продолжается в последних восьми домах — предполагается, что под завалами могут оставаться люди. После завершения операции город полностью снесут. 

В результате землетрясения в Турции погибли более 31,6 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 158 тысяч человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#землетрясение в Турции #землетрясение
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:08
200
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх