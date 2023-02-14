В Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город

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Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, разрушенный в результате землетрясения, будет полностью снесён и отстроен заново, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NTV.

По данным властей города, поисково-спасательная операция продолжается в последних восьми домах — предполагается, что под завалами могут оставаться люди. После завершения операции город полностью снесут.

В результате землетрясения в Турции погибли более 31,6 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 158 тысяч человек.