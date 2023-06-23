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173Фото: pixabay.com
Турецкая лира рухнула после решения Центробанка
На фоне решения турецкого Центробанка повысить ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов курс национальной валюты рухнул до исторического минимума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Доллар на международном рынке Forex по состоянию на 16:00 достиг уровня 24,52 лиры.
Такая динамика стала реакцией на слишком скромное действие регулятора. После назначения его главой Хафизе Гайе Эркан, которая ранее работала в крупнейших западных банках, аналитики ждали более резкого движения по ставке, возможно, до 40 процентов. Однако в ЦБ только пообещали ужесточение денежно-кредитной политики на дальнейших заседаниях, если это будет нужно.
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