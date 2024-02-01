Тупиковый путь – экономист о повышении ставки ОСМС в пять раз

В пять раз увеличить максимальный взнос ОСМС предлагают в Казахстане. Изменения могут ввести с 2025 года и затронут они граждан, имеющих доходы свыше 850 тысяч тенге. Таким образом, данная норма коснется девять процентов наемных работников страны. Для чего вводится такие изменения, подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Зачем нужно повышение ставки ОСМС

Повысить ставку отчислений нужно для того, чтобы увеличить финансирование расходов на здравоохранение, утверждает руководство ОСМС. Это – профилактика, диагностика и лечение. Изменения позволят на ранних стадиях предупреждать болезни и спасать жизни.

В ОСМС подчеркнули, что те отчисления, которые получает фонд сейчас, недостаточны. И поэтому система здравоохранения все еще сталкивается с хроническим недофинансированием.

Законопроект, где и предлагаются изменения, находится на общественном обсуждении на сайте Открытых НПА до 7 февраля.

Реакция общественности

Казахстанцы неоднозначно восприняли предлагаемые изменения. Граждане даже запустили петицию, где выступили против повышения ставки. Авторы петиции утверждают, что система ОСМС не работает. И оплачивая ее, они не могут во время получить медицинскую помощь.

С критикой системы медстрахования выступил и депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов. Он считает возмущение казахстанцев справедливо.

Депутат подчеркнул, что в системе здравоохранения не решены многие проблемы: отсутствие прозрачности и цифровизации, низкие тарифы, методологические недоработки, не охваченные ОСМС несколько миллионов граждан и путаница в пакетах ГОБМП и ОСМС.

Он добавил, что вместо уменьшения затрат граждан на платное лечение, как это обещали при внедрении ОСМС, сегодня они растут. Только за последние два года карманные расходы населения на медуслуги увеличились с 27,7 процентов до 31,1 процентов.

Депутат отметил, что Фонд не стал классической страховой организацией со всеми принципами страхования, а превратился во внебюджетный фонд.

"Расходы растут, а показатели хуже"

Экономист Рахим Ошакбаев считает, что фонд ОСМС является закрытым и по нему не хватает отчетности.

"Фонд ОСМС является самым закрытым. Сейчас в нем произошел кассовый разрыв, так как изначально не была рассчитана финансовая модель. В итоге это привело к тому, что медучреждения оказались в долгах. У всех большая кредиторская задолженность. И находясь в финансовом кризисе, они (медучреждения – прим.редакцией) должны сокращать объем услуг. В итоге доступность медуслуг упала. Средств не хватает, и поэтому ставки повышаются. Это тупиковый путь", - считает эксперт.

Он подчеркивает, что изначально при введении ОСМС выступал с критикой нововведениям. Еще тогда, как утверждает Рахим Ошакбаев, он указывал на недостатки системы.

"В 2017 году я критиковал систему ОСМС. У нас были депутаты с министром Биртановым, который продвигал ее. Мы указывали, что дизайн самой реформы изначально не просто не удачен, но и катастрофичен. Поскольку под понятие страховой медицины нам подсовывают фонд на солидарных принципах, пытаясь собрать еще дополнительные взносы. Самое ужасное, то, что фонд выведен из под любого общественного парламентского контроля. Тогда мы говорили, что ни одна из заявленных целей не будет достигнута, произойдет сокращение медицинских услуг для тех, кто наиболее в ней нуждается. Особенно это касается уязвимых слоев населения. Это и произошло", - сказал эксперт.

По его мнению, в здравоохранении ухудшились все ключевые критерии эффективности. Это - и хронические заболевания, смертность, доступность и другое. При этом казахстанцы стали тратить больше, но медицина не стала лучше, считает эксперт.

Он вспоминает, что при введении ОСМС действующий на тот момент министр здравоохранения Елжан Биртанов утверждал, что расходы населения будут сокращаться.

Для того, что решить проблемы системы здравоохранения эксперт считает, что нужно объединить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и ОСМС.

"Нужно объединить их и сверху дать компонент добровольной страховой медицины. Поскольку ОСМС является набором бесплатной медицинской помощи. То есть, сделать страховые взносы добровольными. Настоящая страховая медицина, должна базироваться на частных медицинских компаниях. И население, и бизнес возмущены. С них еще больше берут денег, а результаты хуже", - заключил эксперт.

Экономист Расул Рысмамбетов, комментируя предложения фонда ОСМС, отмечает, что недофинансирование является большой проблемой здравоохранения.

"Очень много людей обращаются в госструктуры за гарантированным объемом медицинской услуги. И при этом есть недофинансированность медицины. Часто бывает так, что в октябре - ноябре из-за этого очереди на операции закрываются и приходится ждать до следующего года. А ведь часто нужны срочные хирургические вмешательства", - говорит эксперт.

По его мнению, фонду нужно работать над жалобами более тщательно. Так как казахстанцы по-прежнему продолжают жаловаться на очереди, при оказании медпомощи.

Что касается повышения ставок, то, по его мнению, предложение недоработано фондом.

"Повышение ставок не коснется малого и среднего бизнеса. Это коснётся только тех, кто много зарабатывает. В этом предложении, как мне кажется, не хватает какого-то дополнительного решения. То есть, например, у человека, который больше платит взносов, может быть чуть лучше обслуживание", - говорит эксперт.

Экономист считает, что в системе здравоохранения нужно больше проводить проверок, так как у казахстанцев возникают много вопросов по поводу финансирования ОСМС.