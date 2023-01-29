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club.foto.ru Сегодня, 18:04
222
Сегодня, 18:04
222
Фото: club.foto.ru

Туманный понедельник обещают синоптики в четырёх регионах страны

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение из-за тумана в ЗКО, Актюбинской, Кызылординской и Туркестанской областях, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, 30 января ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области, а также в Уральске ожидается туман.

То же самое  специалисты обещают на севере и востоке Актюбинской области, на севере Кызылординской и на юге Туркестанской областей.

Синоптики отмечают, что на большей части страны по-прежнему сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на севере республики ожидается небольшой снег, а вот на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны — туман.

Напомним, о тумане "Казгидромет" предупреждал казахстанцев и в воскресенье.

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#погода #Казгидромет #штормовое предупреждение
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:04
222
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