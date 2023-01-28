Туман ожидается в нескольких регионах Казахстана в воскресенье

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в пяти регионах страны. В большинстве из них ожидается туман, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики прогнозируют туман 29 января на севере, востоке Актюбинской области; на западе, севере Западно-Казахстанской области; ночью и утром в Уральске; на севере Кызылординской области и на юге Туркестанской области.

Штормовое предупреждение объявлено и на севере, а также востоке Акмолинской области, где ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Специалисты отмечают, что большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, поэтому сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на северные регионы РК будет оказывать влияние ложбина Северного циклона с чем ожидается небольшой снег с низовой метелью, на юго-западе с прохождением фронтальных разделов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, на севере, юго-востоке – усиление ветра, на западе, и юге страны – туман.