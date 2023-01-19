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Туберкулёз выявили у директора школы в Атырау Сегодня, 18:33
63
Сегодня, 18:33
63

Туберкулёз выявили у директора школы в Атырау

Директор одной из школ в Атырау оказался болен туберкулёзом. Все, кто с ним контактировал, проходят медосмотр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской отдел образования.

Руководителя учебного заведения отстранили от работы. В школе проводят санитарные мероприятия.

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#туберкулез #здоровье #школа #Атырау
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:33
63
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