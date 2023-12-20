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Цвет фасада роддома Атырау изменят из-за критики горожан

Сегодня, 04:41
АВТОР
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azh.kz Сегодня, 04:41
Сегодня, 04:41
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Фото: azh.kz

Фасад областного перинатального центра в Атырау переделают, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

В текущем году была проведена реконструкция здания роддома. Когда работы были завершены, горожанам не понравился серо-чёрный фасад здания. Они считают, что поскольку здесь рождается новая жизнь, цветовая гамма объекта должна быть в позитивных оттенках. 

На днях заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев сообщил, что фасад роддома в 2024 году переделают и он станет более светлым.

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