Цвет фасада роддома Атырау изменят из-за критики горожан
Сегодня, 04:41
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Сегодня, 04:41Сегодня, 04:41
73Фото: azh.kz
Фасад областного перинатального центра в Атырау переделают, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
В текущем году была проведена реконструкция здания роддома. Когда работы были завершены, горожанам не понравился серо-чёрный фасад здания. Они считают, что поскольку здесь рождается новая жизнь, цветовая гамма объекта должна быть в позитивных оттенках.
На днях заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев сообщил, что фасад роддома в 2024 году переделают и он станет более светлым.
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