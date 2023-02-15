open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

election.gov.kz Сегодня, 21:24
39
Сегодня, 21:24
39
Фото: election.gov.kz

ЦИК зарегистрировала кандидатов на выборы от партии Respublika

На заседании ЦИК зарегистрировали партийный список объединения Respublica, передаёт BaigeNews.kz.

В документе указаны 23 человека, восемь из них - женщины, молодёжь и лица с инвалидностью, что в совокупности составляет 34,8 процента.

"Все лица, включённые в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах", - уточнили в ЦИК.

Партия оплатила избирательный взнос - пятнадцатикратный размер минимальной заработной платы за каждого человека, включённого в список.

Все зарегистрированные кандидаты получили удостоверения. Теперь партия имеет право открыть специальный временный счёт для формирования избирательного фонда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы #Мажилис #партия Respublica
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:24
39
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх