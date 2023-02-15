ЦИК зарегистрировала кандидатов на выборы от партии Respublika

Фото: election.gov.kz

На заседании ЦИК зарегистрировали партийный список объединения Respublica, передаёт BaigeNews.kz.

В документе указаны 23 человека, восемь из них - женщины, молодёжь и лица с инвалидностью, что в совокупности составляет 34,8 процента.

"Все лица, включённые в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах", - уточнили в ЦИК.

Партия оплатила избирательный взнос - пятнадцатикратный размер минимальной заработной платы за каждого человека, включённого в список.

Все зарегистрированные кандидаты получили удостоверения. Теперь партия имеет право открыть специальный временный счёт для формирования избирательного фонда.