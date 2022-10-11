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  • ЦИК получила документы о выдвижении кандидатом в президенты Салтанат Турсынбековой
baigenews.kz Сегодня, 17:48
198
Фото: baigenews.kz

ЦИК получила документы о выдвижении кандидатом в президенты Салтанат Турсынбековой

В ЦИК поступили документы о выдвижении кандидатом в президенты Салтанат Турсынбековой, передаёт BaigeNews.kz.

11 октября Центральная избирательная комиссия получила документы Салтанат Турсынбековой о выдвижении кандидатом в президенты РК республиканским общественным объединением "Қазақ аналары-дәстүрге жол".

Среди документов:

1. Выписка из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения "Қазақ аналары-дәстүрге жол" о выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Турсынбековой С.П. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

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#выборы #ЦИК #кандидат
Журналист
Сегодня, 17:48
198
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