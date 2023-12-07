ЦИК Казахстана отмечает 30-летие

В Астане начала работу Международная научно-практическая конференция "Конституционная реформа и избирательная система", приуроченная к 30-летию Центральной избирательной комиссии РК, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии принимают участие представители центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Иордании, Молдовы, Монголии, Турции, Эстонии, Кыргызстана, Узбекистана, России, международные организации, ассоциации и институты - Исполком СНГ, Всемирная ассоциация избирательных органов, Организация тюркских государств, Межпарламентская ассамблея СНГ и БДИПЧ/ОБСЕ, ПРООН, руководители ряда госорганов республики, депутаты парламента, учёные, члены экспертного совета при ЦИК РК, рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, территориальных избирательных комиссий, представители политических партий, общественных организаций, масс-медиа.

Приветственное письмо президента РК Касым-Жомарта Токаева участникам конференции зачитал его советник Ернар Баспаев.

На конференции работают две тематические сессии "Эволюция выборного законодательства в контексте конституционной реформы" и "Актуальные тренды развития избирательных систем".

Видеопоздравления в адрес ЦИК направили генеральный секретарь Всемирной ассоциации избирательных органов доктор Ин-сик Джанг, почетный президент Межпарламентского союза Дуарте Пашеко, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев и генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

Дуарте Пашеко особо отметил Конституционную реформу, инициированную президентом Казахстана и поддержанную народом на референдуме 2022 года, как подтверждение того, что мы совершенствуем нашу демократическую и избирательную систему. Он пожелал Казахстану появления новых возможностей для совершенствования и стремления к реализации планов.

В ЦИК РК открыта выставка "30 лет Центральной избирательной комиссии РК", где участники конференции имеют возможность ознакомиться с историей избирательной системы республики со дня обретения независимости.

В рамках конференции председатель ЦИК РК подписал меморандумы о сотрудничестве с главами центральных избирательных органов Армении, Турции и Узбекистана.

Открывая первую сессию "Эволюция выборного законодательства в контексте конституционной реформы", председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что Центральная избирательная комиссия стала первым специальным органом в сфере управления избирательным процессом на общегосударственном уровне, возглавив единую систему избирательных органов. С момента основания ЦИК неразрывно связана с историей становления Республики Казахстан, непосредственно участвуя в формировании легитимных институтов государственной власти.

Являясь активным членом многих авторитетных международных организаций, Казахстан придерживается всех принятых на себя обязательств по проведению свободных и конкурентных выборов. Все избирательные кампании в стране проходят в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными принципами демократических выборов, содержащимися во Всеобщей декларации прав человека (1948), Документе Копенгагенского совещания ОБСЕ (1990).

"Фундаментальные новшества выборного законодательства, напрямую связанные с конституционной реформой президента Касым-Жомарта Токаева, всенародно поддержанные на республиканском референдуме 5 июня 2022 года, стали точкой отсчета для новой эпохи общественных отношений, изменив всю конфигурацию политической системы и оказав трансформационное воздействие на избирательное пространство. Фокус сделан на расширении участия граждан в управлении государством посредством электоральных процессов", - заявил глава ЦИК.

Он также акцентировал внимание на стратегических перспективах дальнейшего развития комиссии и определения таких её элементов, как видение, миссия, ценности, принципы, цели, приоритеты.

В рамках сессии с докладами выступили министр юстиции РК Азамат Ескараев, вице-министр культуры и информации РК Данияр Кадиров, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, рассказавшие о работе ведомств в периоды электоральных кампаний.

О передовом опыте в области выборов сообщил председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер. Он подчеркнул, что на 10-м Саммите Организации тюркских государств, прошедшем 3 ноября под председательством Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления сотрудничества в избирательной сфере и предложил создать Консультативный совет центральных избирательных органов стран-членов ОТГ. Он выразил уверенность, что эта инициатива будет реализована и, несомненно, выведет коллективную приверженность укреплению демократического управления на практический уровень.

Председатель Национальной избирательной комиссии Венгрии доктор Атилла Надь в видеовыступлении сказал, что три десятилетия, прошедшие с момента создания Центральной избирательной комиссии Казахстана, были выдающимся периодом в человеческом плане. Он выразил надежду, что ЦИК РК продолжит свою успешную и плодотворную работу в последующие годы, помня о важности работы избирательных органов, которая заключается в стремлении обеспечить избирателям возможность выразить свою волю.

В ходе второй сессии "Актуальные тренды развития избирательных систем" своим видением развития избирательной системы поделились председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Константин Мазуревский.

С докладом "Избирательная реформа в Республике Молдова" выступил секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Молдова Александр Берлинский, а член ЦИК Иордании Раед Аль Адван рассказал об изменениях в законе о выборах в свете итогов работы Королевского комитета по модернизации политической системы.

О современных избирательных технологиях сообщил эксперт ОБСЕ Давид Дуэнас-Сид.

Завершился первый день конференции дискуссиями практиков и экспертов в области выборов и электорального права.

8 декабря планируется презентационное мероприятие в министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности, а также презентация новых печатных изданий по выборной тематике.