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  • Цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками нужно разбираться - Токаев
pixabay.com Сегодня, 11:35
211
Фото: pixabay.com

Цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками нужно разбираться - Токаев

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Началась его встреча с общественностью Алматинской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

О росте инфляции и развитии рынка продовольствия рассказал собравшимся глава государства:

"Уровень развития агропромышленного комплекса Алматинской области и всего Казахстана напрямую влияет на благополучие наших граждан. Геополитическая турбулентность и нарастающий кризис в глобальной экономике усиливают инфляционное давление в мире. Оно особенно ощущается на рынке продовольствия. В сентябре инфляция в нашей стране превысила 17 процентов, и она продолжает увеличиваться. Это приводит к снижению реальных доходов граждан. Основное влияние на рост цен оказывает продовольственная инфляция, которая достигла 20 процентов. Во многом это связано с подорожанием импортных продуктов питания. Для снижения нашей зависимости от импорта действует План по обеспечению продовольственной безопасности до 2024 года. Государство планирует направить на форвардное кредитование более 100 миллиардов тенге. Это позволит аграриям своевременно проводить весенне-полевые работы и иметь гарантированный сбыт продукции осенью", сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил ряд решений этой проблемы:

"Во многом рост цен на продовольствие подстегивают посредники. Ни для кого не секрет, что прежде чем попасть на полки магазинов, продукты проходят несколько стадий удорожания. Поэтому крайне важно устранять перекупщиков из цепочек поставок, наладить логистику сбыта сельхозпродукции. Разговоры и поручения на эту тему были и ранее. Региональным комиссиям по расследованию посреднических схем следует усилить работу по выявлению спекуляций, сговоров и незаконных торговых надбавок. Цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками акимы могут и должны разбираться надлежащим образом. Правительство совместно с акимами всех уровней должно обеспечить эффективную и своевременную реализацию Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы. Этот принципиальный вопрос будет на моем личном контроле", - подчеркнул глава государства.

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#Токаев #инфляция #цены на продукты
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:35
211
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