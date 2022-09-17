Цены на топливо и газификация: о чём говорил министр энергетики с карагандинцами

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Глава минэнерго провел встречу с населением Карагандинской области. Болат Акчулаков рассказал о ситуации в топливно-энергетическом комплексе региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр отметил, что для своевременного и стабильного проведения осенне-полевых работ для аграриев страны выделено более 423 тысяч тонн дизтоплива по цене 222 тысячи тенге за тонну, на нефтеперерабатывающих заводах - 184 тенге за литр, что ниже розничных цен в среднем на 15-25 процентов в зависимости от региона.

Для Карагандинской области предусмотрено 20,7 тысячи тонн дизельного топлива.

Отгрузка дизтоплива аграриям проходит по утвержденному графику.

В Карагандинской области предельные розничные цены сжиженного газа утверждены в размере 70 тенге за литр до конца 2022 года.

В регионе работают восемь газонаполнительных станций и порядка 180 автомобильных газозаправочных станций.

Потребление сжиженного газа в области в 2021 году составило 82 тысячи тонн. За январь-август 2022 года потреблено порядка 53,2 тысячи тонн.

"Министерство принимает меры по проведению реинжиниринга механизма распределения сжиженного газа по областям с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен, будут разработаны правила по определению предельных оптовых цен на сжиженный газ заводами-производителями, исходя из установленных розничных цен", — отметил Болат Акчулаков.

По данным ведомства, газификация Карагандинской области предусматривает реализацию 24 пусковых комплексов. При этом, газификация Караганды состоит из 16 пусковых комплексов, реализация которых позволит газифицировать порядка 30 тысяч домов. Газификация Темиртау состоит из восьми пусковых комплексов, реализация которых позволит газифицировать 9 128 домов.