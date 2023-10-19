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Цены на социально-значимые продтовары продолжают расти в Казахстане

Сегодня, 17:30
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gov.kz Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30
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Фото: gov.kz

Индекс цен социально-значимых продовольственных товаров за прошедшую неделю повысился на 0,1%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Как и на прошлой неделе, индекс цен социально-значимых продовольственных товаров за неделю повысился на 0,1%, в годовом выражении на 5,5%.

В список социально-значимых продовольственных товаров (СЗПТ) входят мука, хлеб, рожки, яйца, гречневая крупа, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядина, курица, молоко, кефир, творог, картофель, морковь, лук, капуста и соль.

Мониторинг цен проводится еженедельно во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются различные гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по Казахстану:

  • подсолнечное масло – 750 тенге за литр,
  • творог – 2101 тенге за килограмм,
  • капуста – 161 тенге за килограмм.

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