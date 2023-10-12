Цены на социально-значимые продовольственные товары выросли в Казахстане
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За прошедшую неделю индекс цен на социально-значимые продовольственные товары выросли на 0,1% в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Сообщается, что индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю повысился на 0,1%, в годовом выражении на 5,6%
Отмечается, что в список социально-значимых продовольственных товаров (СЗПТ) входит 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречневая крупа, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядина, курица, молоко, кефир, творог, картофель, морковь, лук, капуста и соль.
Мониторинг цен проводится еженедельно во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются различные гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК:
- Кефир, 2,5% – 414 тенге за литр;
- Рожки – 315 тенге за килограмм;
- Морковь – 187 тенге за килограмм.
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