Цены на социально-значимые продовольственные товары выросли в Казахстане

За прошедшую неделю индекс цен на социально-значимые продовольственные товары выросли на 0,1% в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Сообщается, что индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю повысился на 0,1%, в годовом выражении на 5,6%

Отмечается, что в список социально-значимых продовольственных товаров (СЗПТ) входит 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречневая крупа, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядина, курица, молоко, кефир, творог, картофель, морковь, лук, капуста и соль.

Мониторинг цен проводится еженедельно во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются различные гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК: