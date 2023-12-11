Цены на новое жильё резко упали в Казахстане

Впервые за семь лет в Казахстане подешевело жильё на первичном рынке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

По данным Первого кредитного бюро, стоимость 1 кв. м. в первичке в ноябре составила 491 тыс. 985 тенге, что на 0,7% ниже, чем в октябре. Таких темпов снижения цен на месячном уровне не было больше семи лет.

Из крупных городов "первичка" подешевела всего в трех – Алматы, Актобе и Шымкенте. Но зато ощутимо: на 1,6%, 2,8% и 3,4% соответственно.

Между тем, стоимость квадрата во вторичке по РК выросла. В ноябре она достигла 493 тыс. 552 тенге, +0,9%.

Арендовать жилье тоже стало дороже. В целом по РК показатель достиг 4828 тг. за 1 кв.м., что на 0,2% больше, чем месяцем ранее. Зато упали цены в Алматы, где снять квартиру дороже всего в стране (5 470 тенге за квадрат).