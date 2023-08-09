  • 9 Августа, 17:57
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Цены на новое жилье в Казахстане повысились на 4,3% за год

Сегодня, 17:30
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finmarket.ru Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30
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Фото: finmarket.ru

В Казахстане за год повысились цены продажи жилья на первичном рынке и снизились – на вторичном, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

"За год (июль 2023г. к июлю 2022г.) цены продажи нового жилья повысились на 4,3%, а квартиры вторичного рынка – снизились на 0,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2023г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 28,6%", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актау – на 18%, Семей – на 16%, Павлодар на 15,5%. На вторичном рынке жилья города-лидеры по росту цен Семей (29,5%), Актобе (22,5%), Кызылорда (19%), Костанай (16,6%), на рынке аренды жилья – Алматы (43,1%), Петропавловск (40,3%), Кокшетау (37,1%), Конаев (36,1%).

В июле 2023г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 34 225, из них 8 781 по индивидуальным домам и 25 444 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года количество сделок увеличилось на 12,6%, тогда было зарегистрировано 30 393 сделок.

Самое большое увеличение наблюдается в городе Астана (на 52%).

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