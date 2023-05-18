Цены на минеральную воду за год выросли на 31 процент в Казахстане

Минеральная вода по итогам апреля 2023 года подорожала на 31,4 процента за год. Среди регионов наибольший годовой рост цен произошёл в Жетысуской области (сразу на 66,4 процента), следом идут Кызылординская (на 49,5 процента) и Западно-Казахстанская (на 48,1 процента) области. Наименьший рост аналитики отмечают в Улытауской области (на 8,3 процента), Шымкенте (на 11,4 процента) и Туркестанской области (на 18,5 процента).

Питьевая вода подорожала на 25,8 процента за год. Больше всего в Акмолинской и Абайской областях: на 43 и на 42,6 процента соответственно. Заметное удорожание питьевой воды отмечается и в Костанайской области: на 31,5 процента. Меньше всего цены выросли в Туркестанской (на 10,9 процента), Западно-Казахстанской (на 15,1 процента) и Павлодарской (на 15,2 процента) областях.

Среди прохладительных напитков больше всего выросли в цене негазированные: на 34,7 процента за год. При этом в Западно-Казахстанской области негазированные напитки подорожали сразу на 85,3 процента, следом идут Атырауская и Восточно-Казахстанская области (на 51,9 процента и на 47,7 процента соответственно). Наименьший рост цен зафиксировали в Жамбылской (на 14,5 процента), Актюбинской (на 23,6 процента), а также Павлодарской и Мангистауской (на 24,6 процента в каждом из регионов) областях.

Газированные напитки подорожали на 25,2 процента за год. По стране наибольший рост цен аналитики отметили в Акмолинской (на 46,9 процента), Жетысуской (на 40,2 процента) и Абайской (на 36,8 процента) областях. Меньше напитки подорожали в Павлодарской (на 5,1 процента), Жамбылской (на 13,5 процента и Карагандинской (на 15,2 процента) областях.