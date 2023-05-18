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  • Цены на минеральную воду за год выросли на 31 процент в Казахстане
pxhere.com Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47
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Фото: pxhere.com

Цены на минеральную воду за год выросли на 31 процент в Казахстане

В Жетысуской области удорожание произошло сразу на 66 процентов.

По данным аналитиков Energyprom.kz, безалкогольные напитки по итогам апреля подорожали на 22,7 процента за год. Годом ранее рост составил 14 процентов, передаёт BaigeNews.kz.

Заметнее всего подорожала вода (минеральная и питьевая): на 29,1 процента. Цены на прохладительные напитки за год выросли на 26,8 процента.

Минеральная вода по итогам апреля 2023 года подорожала на 31,4 процента за год. Среди регионов наибольший годовой рост цен произошёл в Жетысуской области (сразу на 66,4 процента), следом идут Кызылординская (на 49,5 процента) и Западно-Казахстанская (на 48,1 процента) области. Наименьший рост аналитики отмечают в Улытауской области (на 8,3 процента), Шымкенте (на 11,4 процента) и Туркестанской области (на 18,5 процента).

Питьевая вода подорожала на 25,8 процента за год. Больше всего в Акмолинской и Абайской областях: на 43 и на 42,6 процента соответственно. Заметное удорожание питьевой воды отмечается и в Костанайской области: на 31,5 процента. Меньше всего цены выросли в Туркестанской (на 10,9 процента), Западно-Казахстанской (на 15,1 процента) и Павлодарской (на 15,2 процента) областях.

Среди прохладительных напитков больше всего выросли в цене негазированные: на 34,7 процента за год. При этом в Западно-Казахстанской области негазированные напитки подорожали сразу на 85,3 процента, следом идут Атырауская и Восточно-Казахстанская области (на 51,9 процента и на 47,7 процента соответственно). Наименьший рост цен зафиксировали в Жамбылской (на 14,5 процента), Актюбинской (на 23,6 процента), а также Павлодарской и Мангистауской (на 24,6 процента в каждом из регионов) областях.

Газированные напитки подорожали на 25,2 процента за год. По стране наибольший рост цен аналитики отметили в Акмолинской (на 46,9 процента), Жетысуской (на 40,2 процента) и Абайской (на 36,8 процента) областях. Меньше напитки подорожали в Павлодарской (на 5,1 процента), Жамбылской (на 13,5 процента и Карагандинской (на 15,2 процента) областях.

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Сегодня, 10:47
291
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