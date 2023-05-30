Центры реабилитации для наркозависимых детей предложили создать в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Oбъём изъятой "синтетики" увеличился в три раза в Казахстане. В Генпрокуратуре состоялось заседание Координационного совета РК, на котором обсуждались вопросы, связанные с ростом числа наркопреступлений в республике, передаёт BaigeNews.kz.

Особое внимание было уделено вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

"Ситуация в стране характеризуется активным замещением "традиционных" наркотиков синтетическими аналогами. По последним данным, объём изъятой "синтетики" увеличился в три раза. Проблемой является широкая доступность "Мефедрона", "Соли" и других препаратов через Интернет и закладчиков", - отметили в генпрокуратуре.

За три года в стране ликвидированы 122 нарколаборатории, пресечена деятельность 17 организованных преступных групп, занимавших распространением наркотиков, из незаконного оборота изъято 37,5 тонны наркотических средств.

Министерствам просвещения, науки и высшего образования рекомендовано пересмотреть подходы по созданию безопасной среды в учебных заведениях.

"Нужно акцентировать внимание на раннем выявлении рисковых групп и психологической работе, особенно с лицами, склонными к потреблению наркотиков", - отметили в надзорном органе.

Министерству здравоохранения предложено проработать создание центров реабилитации для наркозависимых детей.