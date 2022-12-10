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Центральную улицу Рудного в Костанайской области затопило холодной водой
Очевидцы сняли на видео буквально "плывущие" по проезжей части авто в Рудном Костанайской области. На кадрах — потоп на одной из центральных улиц города, где прорвало трубу водопровода, передаёт BaigeNews.kz.
В социальных сетях появилось множество комментариев произошедшего: "это новый способ подогрева асфальта", "инновационный способ борьбы с зимним холодом", — шутят пользователи под видео, появившемся на Telegram-канале издания "Наша газета".
Как пояснили в областном управлении энергетики и ЖКХ, улицу затопило из-за аварии на водопроводе.
"Около 10:00 произошел прорыв на задвижке холодной воды в районе перекрестка улиц Дзержинского и Горького. Для устранения была направлена техника: К-700 и насос для откачки.К 12:00 ремонтные работы завершены, прорыв устранен. Подача воды возобновлена", — сообщили в ведомстве.
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