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  • Центральную улицу Рудного в Костанайской области затопило холодной водой
скриншот с видео Сегодня, 12:39
239
Сегодня, 12:39
239
Фото: скриншот с видео

Центральную улицу Рудного в Костанайской области затопило холодной водой

Очевидцы сняли на видео буквально "плывущие" по проезжей части авто в Рудном Костанайской области. На кадрах — потоп на одной из центральных улиц города, где прорвало трубу водопровода, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях появилось множество комментариев произошедшего: "это новый способ подогрева асфальта", "инновационный способ борьбы с зимним холодом",  — шутят пользователи под видео, появившемся на Telegram-канале издания "Наша газета".

Как пояснили в областном управлении энергетики и ЖКХ, улицу затопило из-за аварии на водопроводе. 

"Около 10:00 произошел прорыв на задвижке холодной воды в районе перекрестка улиц Дзержинского и Горького. Для устранения была направлена техника: К-700 и насос для откачки.К 12:00 ремонтные работы завершены, прорыв устранен. Подача воды возобновлена", — сообщили в ведомстве.

 

Видео: https://t.me/NashaGazetaKst
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#Рудный #авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:39
239
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