Центральную улицу Рудного в Костанайской области затопило холодной водой

Фото: скриншот с видео

Очевидцы сняли на видео буквально "плывущие" по проезжей части авто в Рудном Костанайской области. На кадрах — потоп на одной из центральных улиц города, где прорвало трубу водопровода, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях появилось множество комментариев произошедшего: "это новый способ подогрева асфальта", "инновационный способ борьбы с зимним холодом", — шутят пользователи под видео, появившемся на Telegram-канале издания "Наша газета".

Как пояснили в областном управлении энергетики и ЖКХ, улицу затопило из-за аварии на водопроводе.