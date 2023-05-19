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"Центральная Азия - не арена для геополитического противостояния" - Токаев
Казахстан высоко ценит роль Китайской Народной Республики и его весомый вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Об этом на первом Саммите "Центральная Азия – Китай" в Сиане заявил Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки. Казахстан, в свою очередь, поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии. Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста и всеобщей безопасности. Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния", - отметил глава государства.
По мнению президента нашей страны, текущая ситуация в международной политике требует больших усилий для наведения мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики. Казахстан и Китай тесно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках целого ряда региональных и международных организаций. Так, коллективными усилиями правительства двух стран продвигают цели и задачи Шанхайской Организации Сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
"Выдвинутая Председателем Си "Инициатива глобальной безопасности" играет важную роль в обеспечении устойчивого развития мира и служит решительным ответом на беспрецедентные вызовы современности. Наряду с этим Казахстан высоко оценивает конструктивную позицию Китая по разрешению украинского кризиса", - сказал он.
Он добавил, что важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане.
"Что касается Афганистана, мы считаем, что одну из угроз безопасности и стабильности для стран региона по-прежнему представляет ситуация в этой стране. Важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. Буквально месяц назад в виде очередного пакета помощи Казахстан направил афганской стороне продовольственные товары. Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - подчеркнул Токаев.
По его словам, важно неуклонно следовать стратегическим курсом взаимовыгодного партнерства.
"Высказанные мною инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению наших "всепогодных" отношений и многопланового сотрудничества. В Китае есть пословица "Если люди сплотятся, то и гору Тайшань могут передвинуть". Поэтому нам важно неуклонно следовать нашим стратегическим курсом взаимовыгодного партнерства. Уверен, все высказанные сегодня предложения в той или иной мере найдут отражение в принимаемой Сианьской декларации. Казахстан поддерживает идею создания секретариата "Центральная Азия – Китай. Не возражаем, если Секретариат начнет функционировать на территории Китая, что было бы логично. Выражаем также готовность провести в Казахстане второй саммит "Центральная Азия – Китай", - заявил президент нашей страны.
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