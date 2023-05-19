"Центральная Азия - не арена для геополитического противостояния" - Токаев

Казахстан высоко ценит роль Китайской Народной Республики и его весомый вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Об этом на первом Саммите "Центральная Азия – Китай" в Сиане заявил Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки. Казахстан, в свою очередь, поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии. Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста и всеобщей безопасности. Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния", - отметил глава государства.

По мнению президента нашей страны, текущая ситуация в международной политике требует больших усилий для наведения мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики. Казахстан и Китай тесно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках целого ряда региональных и международных организаций. Так, коллективными усилиями правительства двух стран продвигают цели и задачи Шанхайской Организации Сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Выдвинутая Председателем Си "Инициатива глобальной безопасности" играет важную роль в обеспечении устойчивого развития мира и служит решительным ответом на беспрецедентные вызовы современности. Наряду с этим Казахстан высоко оценивает конструктивную позицию Китая по разрешению украинского кризиса", - сказал он.

Он добавил, что важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане.

"Что касается Афганистана, мы считаем, что одну из угроз безопасности и стабильности для стран региона по-прежнему представляет ситуация в этой стране. Важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. Буквально месяц назад в виде очередного пакета помощи Казахстан направил афганской стороне продовольственные товары. Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - подчеркнул Токаев.

По его словам, важно неуклонно следовать стратегическим курсом взаимовыгодного партнерства.