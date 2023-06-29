Центр тяжести должен сместиться в регионы - председатель партии AMANAT

Фото: Партия Amanat

В Астане впервые проходит республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT. В работе мероприятия приняли участие более 2000 депутатов маслихатов со всех регионов страны, а также депутаты мажилиса, общественные деятели, члены политического совета партии, представители НПО, активисты молодежного крыла "Жастар Рухы", передает BaigeNews.kz.

Главная цель – продвижение изменений в работе депутатов и маслихатов, как результат политических реформ главы государства.

"Давайте начнем с роли партии в работе депутатов маслихатов. Часто этим вопросом задаются одномандатники. Сегодняшний форум отчасти уже ответил на него. Собрать на одной площадке депутатов маслихатов разных уровней, премьер-министра, государственного советника, практически весь кабинет министров – это под силу только нашей партии. Сейчас идет перенастройка системы управления. Ядром этих процессов являются политические институты. Это общемировая практика", - рассказал председатель мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов.

Также спикер отметил то, что не менее актуальным вопросом форума является взаимодействие маслихатов с акиматами.