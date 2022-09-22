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Центр непартийного наблюдения выступит наблюдателем на президентских выборах в Казахстане 22 Сентября, 18:14
517

Центр непартийного наблюдения выступит наблюдателем на президентских выборах в Казахстане

В Центре непартийного наблюдения сделали заявление о своем участии в наблюдении за выборами президента Республики, передает BaigeNews.kz

"Центр непартийного наблюдения принимает системное участие в избирательных процессах страны. Главой государства на 20 ноября 2022 года назначены выборы президента Республики Казахстан. Подчеркивая приверженность принципам обеспечения открытости и подотчетности власти обществу, мы выражаем свое намерение активно участвовать в электоральном процессе и осуществлять объективное наблюдение за президентскими выборами. Мы, представители гражданского общества, выступаем за развитие демократии, расширение возможностей общества в управлении государством", - говорится в заявлении.

Предстоящие выборы - это важное событие для каждого казахстанца, которое определит выбор народа в отношение лидера нашей страны, отметили в Центре.

"Наша главная цель – обеспечить законность и справедливость всего избирательного процесса, содействовать неукоснительному соблюдению приоритетов открытости и гласности голосования. Мы намерены привлечь силы гражданского общества для обеспечения наблюдения на всех стадиях подготовки к выборам и в день голосования. Мы - за честные выборы, за уверенность в завтрашнем дне, за светлое будущее страны!", - заявили общественные деятели. 

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#выборы президента #наблюдатели
Журналист
22 Сентября, 18:14
517
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