Центр непартийного наблюдения выступит наблюдателем на президентских выборах в Казахстане

В Центре непартийного наблюдения сделали заявление о своем участии в наблюдении за выборами президента Республики, передает BaigeNews.kz.

"Центр непартийного наблюдения принимает системное участие в избирательных процессах страны. Главой государства на 20 ноября 2022 года назначены выборы президента Республики Казахстан. Подчеркивая приверженность принципам обеспечения открытости и подотчетности власти обществу, мы выражаем свое намерение активно участвовать в электоральном процессе и осуществлять объективное наблюдение за президентскими выборами. Мы, представители гражданского общества, выступаем за развитие демократии, расширение возможностей общества в управлении государством", - говорится в заявлении.

Предстоящие выборы - это важное событие для каждого казахстанца, которое определит выбор народа в отношение лидера нашей страны, отметили в Центре.