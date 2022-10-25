Центр иппотерапии для особенных детей открыли в Астане

Фото: акимат Астаны

Это подарок от города маленьким его жителям ко Дню Республики.

Центр иппотерапии в столице открыли в честь национального праздника и Года детей в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В День Республики в столице распахнул свои двери конно-спортивный оздоровительный комплекс "Аргымак", где иппотерапией смогут заниматься дети с особыми потребностями.

Иппотерапия — довольно распространённый метод реабилитации с помощью адаптивной верховой езды. Его уникальность заключается в гармоничном сочетании воздействия и на тело и на психику пациента. Она передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе.

На базе центра "Аргымак" также будут проходить международные соревнования, кроме того, этот конно-спортивный оздоровительный комплекс послужит развитию детско-юношеского спорта в столице.

Ипподром — уникальный и необходимый для горожан центр. На полную мощность центр иппотерапии заработает с весны 2023 года.

Дети, в том числе особенные ребята и ранее имели возможность посещать занятия по иппотерапии.

"В Астане построен конно-оздоровительный комплекс "Аргымак". Основная задача этого нового комплекса — это занятия иппотерапией с особенными детьми. Этот год объявлен Годом детей. И в ознаменование этого года открывается такой центр как подарок для детей нашей столицы. Комплекс соответствует всем международным стандартам и со следующего года он заработает в полную мощь. Здесь также будут проходить международные соревнования, будут заниматься и дети из детско-юношеских спортивных школ", — сообщил государственный тренер по конным видам спорта Аманжол Хасенов.

Открытие ипподрома дает возможность доступа детей к полезным занятиям, укрепляющим их здоровье и улучшающим психоэмоциональное состояние.

В столице насчитывается 7,1 тысячи детей с инвалидностью, тысяче из этих ребят по состоянию здоровья рекомендованы занятия иппотерапией. Дети смогут заниматься адаптивным конным спортом и участвовать в соревнованиях, в том числе в рамках Специальной Олимпиады.

"Я рада, что такая возможность появилась у детей с ограниченными возможностями. Иппотерапия нам очень помогает для координации, я как мама очень счастлива, что такое место появилось", — поделилась радостью мама особенного ребёнка Айнагуль Кудайбергенова.

Напомним, со вчерашнего дня на новом ипподроме проходит Открытое первенство по конкуру. Первый день соревнований был отборочным. Сюда приехали лучшие наездники и скакуны со всей страны. Второй день — финальный. Сегодня здесь можно увидеть не только соревнования, но и целое праздничное шоу.

Зрителям демонстрировали чудеса иппотерапии, спортсмены показывают своё искусство верховой езды.

Некоторые встадники умудрялись проехать в одиночку сразу на двух конях, преодолевали препятствия. Лучших выбирали в Аударыспаке, байге и других национальных видах конного спорта.

Корреспондент BaigeNews.kz Жадра Жулмухаметова провела стрим с мероприятия на Instagram-странице нашей редакции. Его можно посмотреть здесь.