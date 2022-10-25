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Жадра Жулмухаметова/ BaigeNews.kz Сегодня, 12:39
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Фото: Жадра Жулмухаметова/ BaigeNews.kz

Как проходит главный день скачек, посвящённых Дню Республики в Астане

Смотрите стрим с мероприятия на Instagram-странице нашей редакции.

В Астане стартовал второй день открытого первенства по конному спорту, передаёт BaigeNews.kz.

На ипподроме "Қазанат" в честь Дня Республики проходит целая шоу-программа с лошадьми. Здесь не только соревнуются лучшие наездники со всего Казахстана,  зрителям демонстрируют чудеса иппотерапии, спортсмены показывают своё искусство верховой езды.

Некоторые встадники умудрялись проехать в одиночку сразу на двух конях, преодолевали препятствия. Лучших выбирали в Аударыспаке, байге и других национальных видах конного спорта.

Фото: Жадра Жулмухаметова

Корреспондент BaigeNews.kz Жадра Жулмухаметова провела стрим с мероприятия на Instagram-странице нашей редакции.

 
 
 
 
 
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Публикация от @baigenews

 

Желающие увидеть всё своими глазами могут насладиться азартом скачек в сохранённом эфире.

Фото: Жадра Жулмухаметова

Ранее сообщалось, что первый день открытого первенства по конному спорту был отборочным, сюда съехались около 50 наездников и скакунов со всей страны.

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#День Республики
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:39
191
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