Наездники и скакуны из разных регионов Казахстана съехались в Астану

Фото: акимат Астаны

В эти дни здесь проходит открытое первенство по конному спорту.

Открытое первенство по конкуру стартовало в столице. В соревнованиях приняли участие около 50 всадников. Наездники из Астаны, Караганды, Алматы в определенном порядке, преодолевают препятствия разной сложности и высоты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На территории национально-культурного комплекса "Этноаул" близ Астаны стартовал первый день соревнований, посвящённых открытию конно-оздоровительного спортивного комплекса "Аргымак" и Дню Республики.

В олимпийском режиме наездники соревнуются в трёх разных категориях.

"Конные соревнования по конкуру считаются самыми зрелищными среди конных видов спорта. В этом соревновании тестируется путь спортсмена и лошади по маршруту в различных условиях и по встречным препятствиям. Судьи заботятся о скорости и чистоте дороги. За каждое упавшее препятствие есть штрафные секунды. Общий призовой фонд соревнований составляет 6 750 000 тенге. Приглашаем всех астанчан и зрителей вместе с нами стать болельщиками", — отметил государственный тренер по олимпийским видам конного спорта Аманжол Хасенов.

По словам специалистов спорта, конкур является видом спорта с большим количеством поклонников и покорением вершин искусства на Олимпийских играх и международных мировых соревнованиях.

"Я занимаюсь конным спортом более трех лет. Приехала из Караганды. Выхожу на гоночную трассу по препятствиям на высоте 120 см. Участников очень много. Среди них сильнейшие. Недавно открывшийся ипподром очень красивый. Он подходит для проведения соревнований. Есть и конюшни, где живут лошади. Мне очень понравилось. Надеюсь, это станет началом череды республиканских и международных соревнований на ипподроме", — сказала участница Ника Сим из Караганды.

Отметим, что завтра, 25 октября, состоятся заключительные финальные игры соревнований и официальное открытие конно-оздоровительного спортивного комплекса "Аргымак".

Официальное открытие спортивного комплекса запланировано на 11:00.

Главная цель соревнований — популяризация национальных и олимпийских видов спорта, выявление перспективных всадников и лошадей.

Также планируется, что в рамках праздника для жителей столицы откроют юрту и организуют концертную программу.

Фото пресс-службы акимата Астаны