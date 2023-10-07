Центр гематологии мирового уровня откроют в Усть-Каменогорске

Во время рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства оптово-распределительного центра "Алтай" и Центра гематологии в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Крупный инвестиционный проект по запуску оптово-распределительного центра реализуется в рамках плана мероприятий по привлечению инвестиций в Восточно-Казахстанскую область. Он будет вносить существенный вклад в сдерживание цен на продовольственную продукцию и даст импульс развитию малым и средним предприятиям в области сельского хозяйства.

В настоящее время здесь завершается строительство 2-х овощехранилищ общей площадью 20 тыс. квадратных метров, которые смогут вмещать до 45 тыс. тонн продукции. В рамках второго этапа в 2024 году должно закончиться строительство самого ОРЦ, где будут располагаться разгрузочные помещения, залы торговли мясом, рыбой, фруктами, овощами, молочной и хлебобулочной продукцией. Кроме того, планируется открыть мини-пекарню, кафе и зону для ярмарок. Премьер-министр подчеркнул, что проект является важным для региона по целому ряду причин.

"Он, прежде всего, позволит стабильно обеспечивать внутренний рынок необходимой продукцией, в первую очередь овощами и другим продовольствием. Стабилизировать цены. И самое главное, за счет хранения в межсезонье, когда зачастую возникает нехватка продукции, осуществлять поставки овощей и фруктов на рынки и в магазины", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, центр также сможет обеспечивать транзит между соседними странами, что полностью раскроет его транспортно-логистический потенциал.

Здесь же руководитель одного из крестьянских хозяйств Валерий Касымбаев обратился к главе правительства с предложением строительства завода по переработке мёда. Готовую продукцию можно будет направлять как на внутренний рынок, так и на экспорт.

"Это очень нужный проект. Я думаю, финансирование найдём", — пообещал премьер-министр.

Затем Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства многопрофильного гематологического центра, возводимого по мировым стандартам. Здесь предусмотрены дневной стационар химиотерапии, детский стационар, отделения соматики, взрослой гематологии, кардиологии и кардиохирургии, трансплантации костного мозга и т.д.

На базе центра граждане смогут получать спектр услуг от диагностики до реабилитации. Его открытие ожидается в 2024 году.

Премьер-министр отметил, что центр важен не только для региона, но и для республики в целом, так как позволит оказывать комплексную медпомощь пациентам со злокачественными новообразованиями, болезнями системы кровообращения и другими заболеваниями.