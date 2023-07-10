Центр для бродячих кошек и собак строят в Павлодаре

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В Павлодаре строят центр для бродячих кошек и собак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Деньги на его строительство выделило государство — 300 миллионов тенге. Объект на 300 собак и кошек подрядчики готовы завершить к концу лета.

"Территория центра будет вся бетонироваться. Периметр огородим забором. Скоро начнётся строительство двух зданий, где будут содержаться кошки и собаки. В проекте также есть административные помещения для ветеринаров", — рассказал главный специалист отдела ЖКХ Павлодара Гизат Смаилов.

До 12 тысяч бродячих кошек и собак каждый год отлавливали ветеринары в Павлодаре. Наиболее агрессивных умертвляли. Новый закон защитил права бездомных четвероногих. Два месяца их будут содержать в центре, а после стерилизации отпустят на волю.

Регулировать численность бродячих животных в Павлодаре начнут в сентябре. Население также обяжут чипировать домашних питомцев.

"Предоставлен доступ всем клиникам в информационной системе Tanba. В данный момент около пяти клиник в Павлодаре уже в этой системе. Также областная ветстанция подключилась к этой системе. Теперь учёт животных будет производиться в этой системе", — сказал руководитель отдела управления ветеринарии Павлодарской области Галым Бейсенов.