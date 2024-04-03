Ценные рукописи и редкие книги XVIII-XX веков обнаружили в Кызылординской области

В Кызылординской области учёные обнаружили ценные рукописи и редкие книги, охватывающие период XVIII-XX веков. Среди 24 работ - рукописи о Шариате, написанные в конце XVIII века, книги Ахмета Ясауи "Дивани хикмет", вышедшие в Казанском издательстве в 1904 и 1912 годах, передаёт BaigeNews.kz.

Учёным также удалось найти Коран и комментарий к нему на тюркском языке, "Джами ар-Румуз", изданный в Египте в 1909-1910 годах "Бадай аль-Санаи фи Тайраб аль-Шараи" ("Дивные искусства в упорядочении пути"), шестой том книги "Шарх Канз ад Дакаик", датированный 1898 годом, сборник "Канз ад Дакаик" (Сокровище точности), мудрость Суфи Аллаяра, изданную в Ташкенте, и книги "Нұр әл ғашықин" (Суфизм). Все работы переданы в фонд Национального центра.

Специалисты также пополнили коллекцию работой "Хафтияк Шариф", книгой по фикху, "Гияс аль-луга" (словарь).

"Все уникальные работы хранились в сундуках, на чердаках жителей региона. Они плохо сохранились и нуждаются в реставрации. Сейчас проводится дезинфекция и дезинсекция документов в реставрационно-консервационной лаборатории. Затем мы начнём реставрацию и запустим процесс изготовления копий", - поделилась планами руководитель отдела научно-исследовательской организации Национального центра Камшат Паримбекова.

Делегация посетила государственные библиотеки, музеи и архивные учреждения. Специалисты центра продолжат поиск и исследование национального наследия, хранящегося у частных лиц.