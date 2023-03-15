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pixabay.com Сегодня, 19:57
121
Сегодня, 19:57
121
Фото: pixabay.com

Цена нефти марки Brent упала ниже 75 долларов за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures обвалилась до 74,63 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов, передаёт BaigeNews.kz.

Дешевле 75 долларов нефть этой марки торгуется впервые с декабря 2021 года.

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#нефть #торги
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:57
121
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