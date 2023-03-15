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Сегодня, 19:57
121
121Фото: pixabay.com
Цена нефти марки Brent упала ниже 75 долларов за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures обвалилась до 74,63 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов, передаёт BaigeNews.kz.
Дешевле 75 долларов нефть этой марки торгуется впервые с декабря 2021 года.
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