Целители и врачи высказались о будущем профстандарте народной медицины

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В Казахстане разрабатывают профессиональный стандарт для целителей. Этот документ создан в рамках проекта Всемирного банка несколько лет назад, и всё ещё находится на стадии обсуждения. Как только информация о стандарте появилась в сети, она подверглась критике не только казахстанцев, но и врачей, которые написали петицию на имя главы Минздрава с просьбой спасти официальную медицину в стране. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал мнения по этому вопросу, как врачей, так и самих целителей.

К категории целителей в документе Министерства здравоохранения отнесли тех, кто занимается мануальной терапией, костоправством и кровопусканием. Сам профстандарт разрабатывают с 2019 года. В Минздраве сообщили, что статистики по количеству целителей в Казахстане нет, так как эти специалисты пока не лицензируются.

В статье "Традиционная медицина. Целительство" профстандарта говорится о традиционной медицине, которая предполагает лечение с использованием многовековых традиций народа.

Директор учреждения народных целителей "КАСИЕТ" Амангельды Енсебаев считает, что нормы, которые включает разработанный проект профессионального стандарта, должен положительно сказаться на качестве услуг целителей.

"Есть определенные, неординарные случаи. Например, есть целители, которые лечат прикосновением руки, они помогают успокоиться или обезболить. Также есть случаи, когда приходят дети, которых напугали, дети с заиканием, дети, которые во время не заговорили. Я считаю, было бы лучше, если бы целители имели медицинское образование, хотя бы отучились на фельдшера, врача общей практики, знали бы основу медицины. Желательно, чтобы имели хотя бы среднее медицинское образование", - поделился он.

Также Енсебаев признается, что на рынке этих услуг существует много мошенников, которые выдают себя за народных лекарей. По его мнению, для составления и внедрения профстандарта необходимо также привлекать практикующих целителей с аккредитацией.

"Я ежедневно встречаю людей, которые иногда неадекватно занимаются целительством. В нашем центре где-то 120-130 человек официально сертификат получили, а есть еще большое число людей, которых мы не приняли. Потому что есть совсем неадекватные люди. В этом плане я бы предложил Министерству образования, чтобы они тоже проводили такую аккредитацию целителей. А если профстандарт будет однобоким, только со стороны медицины, то будет много ошибок. А так есть хорошие телепаты, их не так много, но они есть. Их можно тоже привлечь к работе министерства. Сейчас очень много людей, которые заявляют что они лекари. По святым местам проехали и думают, что могут лечить", - отмечает Амангельды Енсебаев.

По его словам, наличие искусства врачевания, практикующие целители смогут с легкостью проверить. Сам Амангельды Енсебаев занимается народной медициной более 30 лет, но при этом еще имеет образование психолога.

"У них выходят очень грубые ошибки это легко можно вычислить. Тех, кто делает кровопускание, мануальных терапевтов, за ними надо дольше наблюдать. А есть люди, которые просто говорят, что могут лечить. Мы даем им какой-то случай из практики и изучаем их действия, как они проводят лечение. Если мы видим хороший результат, то дальше развиваем их способности, обучаем. Потом отправляем на аккредитацию, на учебу, чтобы человек получил базовые знания по медицине", - говорит Енсебаев.

По его словам, всего в Казахстане работает примерно пять тысяч целителей. Однако не все из них имеют аккредитацию. Но при этом отмечается такая тенденция, что казахстанцы стали чаще обращаться за помощью к народным лекарям.

"Допустим, приезжает житель без прописки в Алматы из Жамбылской области, получает травму и попадает в больницу, где ему надлежащую помощь не оказывают. Иногда людей не принимают, они часами ждут в очереди. Или им выписывают дорогие лекарства, от которых нет пользы, но есть побочные эффекты. На все это люди часто жалуются, поэтому и идут к целителям. Есть лекари, у которых есть стабильный поток клиентов, все благодаря "сарафанному радио"", - отмечает Амангельды Енсебаев.

Врач-педиатр Светлана Шевченко не отрицает, что в некоторых случаях народная медицина может быть действенной. Она считает, что профессиональный стандарт поможет гражданам избежать мошенников в данной сфере.

"У заболеваний могут быть разные причины, есть и психологические, не только связанные с физическим здоровьем. Все зависит от причины и природы заболевания. Я думаю, что профессиональный стандарт нужен. Это всегда будет актуально, люди всегда будут обращаться к целителям. Стандарт же поможет избежать обращений к шарлатанам. Во всяком случае, кто разрабатывает, тестирует, должен быть сам признанным профессионалом в этой области. Должны быть специалисты, народные целители, которые смогут дать профессиональную оценку. Также из медицины должен кто-то участвовать в разработке", - отмечает она.

При разработке профстандарта, врач призывает придерживаться главного врачебного принципа - "Не навреди".

"Обычный человек без знаний заниматься целительством однозначно не должен. Это очень опасно. Такой специалист должен иметь как минимум фельдшерское образование, должен знать анатомию человека, возрастные особенности", - заключила врач-педиатр.

В Минздраве отметили, что готовы обсуждать и улучшать документ, учитывая конструктивные предложения и рекомендации, как со стороны сообщества целителей, так и врачей.