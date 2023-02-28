- Чувствую себя шваброй - Жания Джуринская 17:25 34
- Челлендж ко Дню благодарности запустили СМИ в Казахстане 17:19 65
- Дату проведения Астанинского международного форума анонсировали в МИДе 17:17 75
- Пенсионерку обязали вернуть Казахстану почти 12 миллионов тенге 16:58 153
- Январские события: прокурор запросил 9 лет лишения свободы для генерала Кудебаева 16:52 190
- За годы независимости в Казахстане стало на 1,4 тысячи меньше школ 16:28 329
- "Спасатели из Казахстана переживали горе вместе с нами" — советник посла Турции 15:40 291
- Цель финансового мониторинга состояния должников объяснили в Минфине 15:30 339
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области 14:45 403
- В небо над Санкт-Петербургом подняли истребители из-за неизвестного объекта в воздухе 14:39 460
- Пассажиропоток аэропорта Алматы достигнет 8 миллионов человек в 2023 году 14:31 349
- Трое студентов отравились угарным газом в здании вуза в Костанае 14:24 472
- Уголовную ответственность для коллекторов предлагают ввести в Казахстане 14:20 366
- В Темиртау мужчина гулял с обрезом в рюкзаке 14:10 389
- Из посудомойщика в рок-звёзды: Как костанаец покоряет сцены Нью-Йорка 14:08 320
- Конституционный суд презентовал свою деятельность дипломатическому сообществу 13:50 538
- На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня подряд 13:48 557
- Финансирование канцелярии первого президента сократят в Казахстане 13:35 768
- Электронные сигареты на 90 миллионов тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан 13:32 363
- В Казахстане хотят продлить запрет на вывоз угля ещё на полгода 13:28 357
- Права и обязанности наблюдателей за выборами разъяснили юристы 13:26 371
- Предвыборная агитация: выявили 12 случаев нарушения правил 13:23 374
- Токаев поблагодарил госсекретаря США за поддержку территориальной целостности Казахстана 13:19 684
- За сбыт наркотиков предусмотрено пожизненное лишение свободы - Генпрокуратура 13:15 523
- Как искали погибших при крушении вертолёта МИ-8, рассказал глава МЧС 13:14 409
- Полиция расследует гибель "чёрного" старателя на шахте в Бестобе 13:11 748
- На юге дома строят из самана - МЧС о риске обрушения зданий при землетрясении 13:06 495
- Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире 12:54 516
- Заболеваемость раком выросла в Казахстане на 25% — Минздрав 12:52 367
- "Будем держать ход расследования на особом внимании" - Кыдырали о нападении на журналистов 12:50 537
- Блинкен встретился с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди 12:37 425
- Волонтёрское движение по поиску пропавших появилось в Актау 12:30 422
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 12:26 965
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 12:25 761
- Блинкен посетил КазНУИ в Астане и рассказал, какой музыкой делится в своём Spotify 12:01 550
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 11:58 661
- Казахстанцы устанавливают QR-коды на надгробиях на кладбище 11:52 471
- 50 миллиардов тенге выделят на продолжение строительства ЛРТ в Астане 11:47 398
- "Можно было предотвратить". Глава МЧС о февральских потопах в Туркестанской области 11:35 400
- Смаилов раскритиковал работу акимов по вывозу снега 11:27 633
- Грозит ли регионам наводнение весной, рассказали в Минэкологии 11:26 410
- Казахстанские аграрии не могут подать заявки на субсидии и терпят убытки 11:19 446
- Из-за непогоды движение ограничили в четырёх областях Казахстана 11:11 392
- Более 66 млрд тенге составил инвестдоход пенсий казахстанцев за месяц 10:59 402
- Масштабные паводки прогнозирует МЧС в Казахстане 10:47 419
- Выпускникам "Болашака" дадут отсрочку для стажировки за рубежом 10:32 581
- В Казахстане потеряли интерес к российской валюте - исследование 09:46 577
- Прямые рейсы между Казахстаном и Оманом запустят с 1 июля 09:41 466
- Казахстан будет поставлять рыбу Франции и Швейцарии 09:35 483
- Энтони Блинкен прибыл в Астану 09:23 535
- Двухлетнему малышу обожгли стопы в частном детсаду Караганды 09:19 610
- 10% подростков в Казахстане курят вейпы 08:59 435
- "Все от него отворачиваются" - тяжелоатлеты о дисквалификации Игоря Сона из-за допинга 08:32 675
- Полицейский подозревается в попытке доведения гражданина до суицида в Кокшетау 07:40 605
- Гранты на обучение в Гонконге получили шесть учеников костанайского лицея 06:46 624
- Актаусцы намерены судиться с акиматом из-за вырубки сада ветеранов 05:30 704
- Преподаватель избил московского школьника на уроке 04:57 758
- Аким Астаны высказался о судьбе 30 долгостроев 03:35 571
- Британия и Евросоюз объявили о новом соглашении о Северной Ирландии 02:41 494
- Мужчина оставил без машин 15 жителей Атырау 01:19 644
- Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы 00:37 589
- Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане 27.02.2023 709
- Шымкентский НПЗ остановится на капремонт с 15 марта 27.02.2023 577
- Тело в багажнике: стали известны некоторые подробности убийства сотрудницы акимата в Актобе 27.02.2023 5382
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 1681
- 15 участков трасс закрыты в Костанайской области и СКО 27.02.2023 577
- Члены "Ак жола" встретились с трудовыми коллективами и жителями Тараза 27.02.2023 588
- Агитация в разгаре: кандидаты в депутаты мажилиса посетили Кызылорду, Петропавловск, Алматы и Астану 27.02.2023 655
- Группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгметаллов, задержали в Казахстане 27.02.2023 617
- Почти 50 казахстанских школьников отправятся в США на финал Всемирного чемпионата по робототехнике 27.02.2023 781
- Задержаны участники массовой драки в области Жетысу 27.02.2023 649
- В Минобороны выступили с заявлением по поводу видео с военной техникой в соцсетях 27.02.2023 644
- Краснокнижного медоеда сняли на видео в Мангистауской области 27.02.2023 741
- ЧП на казахстанских горнолыжных курортах: кто виноват, и что делать 27.02.2023 709
- КазТрансОйл сдал 20 тысяч тонн нефти для поставки в Германию 27.02.2023 755
- Производство и экспорт сливочного масла снизились в Казахстане 27.02.2023 600
- Сигнал тревоги: психологическую диагностику школьников автоматизировали в Костанае 27.02.2023 564
- Досбол Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК 27.02.2023 590
- 77 избирательных участков откроют за рубежом в день выборов в мажилис РК 27.02.2023 565
- Новое землетрясение произошло в Турции. Есть жертвы 27.02.2023 853
Цель финансового мониторинга состояния должников объяснили в Минфине
Зампредседателя Комитета государственных доходов Минфина РК Кайрат Миятов, выступая на экспертной встрече в СЦК, сообщил, для чего введён финансовый мониторинг состояния должника, который будет применяться в течение трёх лет после признания гражданина банкротом, передаёт BaigeNews.kz.
"В течение трёх лет после завершения банкротства на основе налоговой декларации и других источников информации мы будем выявлять должников, которые в период банкротства скрыли своё имущество от кредиторов и не погасили свои долги. В случае выявления таких фактов, процедура банкротства будет отменяться, и будут возобновляться все меры по взысканию в действующем порядке, то есть гражданин становится обыкновенным должником", - сказал Кайрат Миятов.
Он пояснил, будет ли обязан выплатить кредит перед банком гражданин, который после признания банкротом устроится на работу и будет получать заработную плату, превышающую прожиточный минимум.
"К тем людям, которые после банкротства легально устроились на работу и начали получать заработную плату, взыскания применяться не будут", - добавил спикер.
-
Trend news
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 12:26 965
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 12:25 761
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 11:58 661
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 1681
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 1799
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 974
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1234
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 10062
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1351
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 9498
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 13555
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1293
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2468
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 932
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6641
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 15794
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23810
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2528
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1389
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3357
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1709
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1901
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41228
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1430
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 2690
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5044
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10607
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1846
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26846
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2956
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3546
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1551
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4472
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38229
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2794
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1858
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2799
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3056
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19371
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3057
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7994
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37437
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2454
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2655
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13898
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8266
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3923
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2663
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 119919
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3662
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3445
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4379
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2515
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7747
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9542
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6528
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3044
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13319
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58169
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3195
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3163
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5178
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2628
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3580
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3443
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16765
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6440
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31870
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3554
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4118
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4064
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72923
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22936
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24807
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4542
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6944
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9491
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 4126
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4628
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3928
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1441
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1062
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1407
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1357
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1549
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1509
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1502
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1832
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1617
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1744
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1875
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2570
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2237
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2011
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1903
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1832
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2047
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1880
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2652
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2437
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2683
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2243
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2462
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2653
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2680
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3051
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2830
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2749
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2892
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3171
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2929
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2804
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2791
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2764
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2939
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3062
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2963
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3003
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3084
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2938
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4719
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3151
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3138
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3029
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2901
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3025
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3160
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3305
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2901
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3136
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3030
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3193
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3291
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3598
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3278
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3523
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3115
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3689
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3614
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4842
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3794
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3652
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4779
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3756
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4342
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3968
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4193
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4521
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4455
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4378
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4304
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4026
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4310
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4370
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4393
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4362
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4665
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4554
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4769
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4963