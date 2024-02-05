ЦАХАЛ уничтожил 17 из 24 батальонов ХАМАС

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось уничтожить 17 из 24 батальонов палестинской организации ХАМАС. Такое заявление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал в воскресенье, 4 февраля, в ходе заседания военного кабинета в Тель-Авиве, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал i24 News.

"Во-первых, достижением является сокращение числа батальонов ХАМАС. На сегодняшний день мы уничтожили 17 из 24 батальонов. Большинство оставшихся батальонов расположились на южном секторе Газа и в Рафате (на границе с Египтом), и мы позаботимся и о них", — цитирует израильского премьера.

Во-вторых, после расформирования батальонов необходимы операции по очистке, как это решительно делают наши силы в ходе очень агрессивных рейдов на севере и в центре сектора Газа.

"В-третьих, необходима нейтрализация подполья, как это систематически делают наши силы в Хан-Юнисе и делают во всех частях сектора, а это требует больше времени", - пояснил Нетаньяху. "Мы не закончим войну до тех пор, пока не достигнем всех целей: уничтожения ХАМАСа, возвращения всех наших похищенных и обещания, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля", - заключил он, повторив, что сделка не будет достигнута "любой ценой".

Между тем, Израиль и международные посредники ожидают ответа от ХАМАС на предложение о сделке по заложникам, сообщает саудовский телеканал "Аль Хадат". Первоначально предполагалось, что палестинские лидеры ответят в воскресенье 4 февраля.