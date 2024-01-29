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Трюкача на скутере наказали в Шымкенте

Сегодня, 19:33
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polisia.kz Сегодня, 19:33
Сегодня, 19:33
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Фото: polisia.kz

Грубое нарушение ПДД водителем скутера выявили полицейские в ходе мониторинга соцсетей в Шымкенте. Молодого человека разыскали и наказали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

“Показательное выступление” на дороге перед крупным ТРЦ устроил молодой водитель. Видео с опасной ездой на заднем колесе и скоростными разворотами он опубликовал на своей странице в соцсети.

Трюкача стражи порядка установили сразу же. Оказалось, что он пренебрёг ПДД не впервые и привлекался к ответственности за аналогичное нарушение меньше года назад.

В отношении парня составили протокол по части 3 статьи 615 КоАП РК. 

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