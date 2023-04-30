Трёхлетнюю девочку из запертой квартиры спасли в Костанае

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Костанайские полицейские предотвратили трагедию. Стражи порядка спасли трёхлетнего ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Мама оставила дочь одну дома и ушла в магазин. В квартире на включенной газплите стоял чайник. Девочка закрыла входную дверь изнутри. Когда мама вернулась домой она не смогла войти в квартиру.

"На место, незамедлительно выехал экипаж патрульной полиции. Полицейские Абай Фазылов и Алмас Сафин приняли решение попасть в квартиру, расположенную на втором этаже, через балкон", — рассказали в ДП.

Сотрудник полиции проникли в квартиру и передал ребенка матери, которая поблагодарила стражей порядка за оперативность.