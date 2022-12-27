Трёхлетний ребёнок впал в кому после операции в Костанае

Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Костанае трёхлетний ребёнок находится в коме уже 10 дней после проведённой ему в детской больнице операции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Родителям объяснили, что это, возможно, реакция на наркоз, введенный во время плановой операции. Они обратились с жалобой в управление здравоохранения и прокуратуру.

Как выяснилось, пострадали ещё четыре маленьких пациента. Всех пятерых прооперировали с применением анестезии. После этого у детей поднялась высокая температура, кто-то не мог самостоятельно сидеть, была потеряна координация движений. В итоге один малыш ещё остается в реанимации, остальные уже выписаны.

Специальная комиссия разбирается в обстоятельствах случившегося.



