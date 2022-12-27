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Трёхлетний ребёнок впал в кому после операции в Костанае
В Костанае трёхлетний ребёнок находится в коме уже 10 дней после проведённой ему в детской больнице операции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Родителям объяснили, что это, возможно, реакция на наркоз, введенный во время плановой операции. Они обратились с жалобой в управление здравоохранения и прокуратуру.
Как выяснилось, пострадали ещё четыре маленьких пациента. Всех пятерых прооперировали с применением анестезии. После этого у детей поднялась высокая температура, кто-то не мог самостоятельно сидеть, была потеряна координация движений. В итоге один малыш ещё остается в реанимации, остальные уже выписаны.
Специальная комиссия разбирается в обстоятельствах случившегося.
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