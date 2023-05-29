- Трёхлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Шымкенте 29.05.2023 220
- Более 27 тысяч фейковых LEGO задержали на границе Казахстана с Россией 29.05.2023 474
- Путинцева сделала камбэк и вышла во второй круг "Ролан Гаррос" 29.05.2023 395
- Релокация: какие иностранные компании уже переехали в Казахстан 29.05.2023 302
- Трёх туристов спасли в горах Алматы 29.05.2023 340
- Почти 150 млн тенге выманил помогайка у астанчан 29.05.2023 392
- Возле каждого аэропорта в Казахстане есть несогласованные объекты – депутаты 29.05.2023 546
- Чемпионат мира по рукопашному бою пройдёт в Астане 29.05.2023 464
- Развращение малолетних: подозреваемого задержали в Жанаозене 29.05.2023 567
- Каково это - быть приёмным родителем. Рассказ из первых уст и советы психолога 29.05.2023 370
- Казахстан возглавил рейтинг Международной ассоциации бокса 29.05.2023 709
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 376
- Возможна провокация - МИД о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 29.05.2023 626
- Состояние за счёт ресурсов Казахстана - в Европарламенте рассказали о возврате активов 29.05.2023 547
- Пенсионеры по выслуге лет накопили более 120 млрд тенге: с 1 июля они могут снять все свои сбережения 29.05.2023 461
- Турист из Дании пожаловался на таксистов в аэропорту Астаны 29.05.2023 1065
- Арестован таксист, пристававший к иностранцам в аэропорту Алматы 29.05.2023 474
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 532
- Стало известно, когда вступит в силу безвиз Казахстана с Китаем 29.05.2023 515
- Токаев пригласил Эрдогана принять участие в саммите ОТГ 29.05.2023 478
- Air Astana не соответствует статусу национального перевозчика – депутаты 29.05.2023 608
- Отца подозревают в насилии над дочерями в Алматинской области 29.05.2023 449
- 33 коровы: кражу скота на 13 млн тенге раскрыли полицейские ВКО 29.05.2023 516
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 624
- Прогулка по кладбищам, дегустация сыра и велопрогулки: новые тренды туризма в Алматы 29.05.2023 590
- Как в Казахстане борются с подростковой преступностью 29.05.2023 436
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 3907
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 441
- Готов ли Казахстан к серьезным природным и техногенным катаклизмам? 29.05.2023 468
- Курс турецкой лиры упал после победы Эрдогана на выборах 29.05.2023 601
- Назарбаев Университет: статус, название, финансирование 29.05.2023 1803
- Жаловаться на побочку от медпрепаратов теперь можно через мобильное приложение 29.05.2023 429
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 486
- Нужно перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией - Токаев 29.05.2023 479
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 479
- "Она как будто в другом мире": в чем причины послеродового психоза 29.05.2023 751
- "Я оценил его шутку" — Токаев о предложении Лукашенко вступить в союзное государство 29.05.2023 965
- В ЕАЭС надо заниматься вопросами экономической интеграции, потом всё остальное - Токаев 29.05.2023 450
- Токаева проинформировали о ходе весенне-посевной кампании в СКО 29.05.2023 660
- Столичный протест: Астанчане вновь вышли на улицу из-за отсутствия воды 29.05.2023 1203
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1112
- Выпускные вечера запретили проводить в кафе и ресторанах - Минпросвещения 29.05.2023 874
- Назарбаев Университету передадут имущество Минздрава на 516 млн тенге 29.05.2023 548
- "Играл у канистры с бензином и поджёг себя" - трёхлетний ребёнок попал в реанимацию 29.05.2023 535
- За 44 млн тенге продадут карандаш Адольфа Гитлера на аукционе 29.05.2023 455
- Студентам казахстанских вузов повысят стипендии 29.05.2023 483
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 973
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область 29.05.2023 683
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1266
- Почему поезд "Тальго" регулярно опаздывает 29.05.2023 1557
- Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ с 1 июля 29.05.2023 1178
- Более 15 млн операций в день проводят клиенты казахстанских банков 29.05.2023 746
- Книгу о подвигах казахстанских ученых во время пандемии презентовали в Казахстане 29.05.2023 595
- Предложения из КХЛ и шансы на НХЛ: итоги чемпионата мира по хоккею для Казахстана 29.05.2023 726
- Шигео Катсу уходит с поста президента Назарбаев Университет 29.05.2023 744
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 619
- Вынужденную посадку совершил борт FlyArystan 29.05.2023 745
- Привлечение инвестиций в регионы: Улытау, Абай и Жамбылская области находятся на последних местах 29.05.2023 854
- Дефолт США отменяется: потолок госдолга будет повышен 29.05.2023 581
- Первая ракетка Казахстана вылетел из топ-50 мирового рейтинга 29.05.2023 733
- Токаев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции 29.05.2023 665
- Какие соцвыплаты повысят с 1 июля в Казахстане 29.05.2023 636
- Канада выиграла чемпионат мира-2023 29.05.2023 853
- Город в Австрии установил забор, чтобы помешать туристам делать фото 29.05.2023 798
- Чиновник осушил водоём из-за упавшего туда смартфона 29.05.2023 835
- Гала-концерт с участием казахстанских звёзд прошёл в Актобе 29.05.2023 934
- Гонщик "Астаны" завершил карьеру победой на заключительном этапе "Джиро д’Италия" 29.05.2023 738
- Полковник с семьёй погибли при пожаре в Караганде: уголовное дело закрыто 29.05.2023 3094
- Эрдоган благодарит избирателей за возможность руководить Турцией ещё пять лет 29.05.2023 625
- Cистемы образования оказались не готовы к ChatGPT — ЮНЕСКО 29.05.2023 1103
- Гонки без правил устроили в Астане 28.05.2023 941
- Места тушения лесного пожара в области Абай посетила министр экологии 28.05.2023 709
- Памятник Абаю в Париже стал местом встреч этнических казахов 28.05.2023 727
- В Турции стали известны первые предварительные итоги второго тура голосования 28.05.2023 932
- "Какая боль"... Неожиданно завершился матч "Астана — Атырау" в КПЛ 28.05.2023 1207
- На Netflix подали в суд за цвет кожи главной героини фильма о Клеопатре 28.05.2023 1322
- Пожар на территории "Казахфильма" потушили в Алматы 28.05.2023 1016
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1421
- Теннисистка из Казахстана разгромом выиграла турнир в Сербии 28.05.2023 2091
- Древнее городище обнаружено в Жамбылской области 28.05.2023 1141
- LOADING...
Трёхлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Шымкенте
Несчастный случай произошел 28 мая, маленькая девочка выпала из окна многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
В 15:00 дня спасателям поступило сообщение о том, что с 5 этажа жилого дома по проспекту Республики маленькая девочка упала из окна. Её доставили в центральную районную больницу с серьезными травмами.
Сейчас врачи оценивают её состояние как средне тяжёлое. А между тем, это уже второй за год случай с выпадением из окна маленьких детей.
В связи с этим, спасатели просят родителей постоянно быть на чеку. По словам ЧС, многие родители полагаются на москитные сетки, но к сожалению, это не спасет ребенка от падения.
Лучше всего убрать всю мебель, которая стоит у окон, и поставить железные решетки. Если ребенок выпал из рук, то не хватайте его за одежду. Установите предохранительное оборудование, говорят спасатели.
-
Trend news
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 624
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 3906
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 485
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 479
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1111
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 972
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1266
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1420
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 35036
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 4286
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 1311
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1254
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 9957
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1308
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1255
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1229
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 976
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 1951
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1089
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2310
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 997
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1314
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1127
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1350
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16149
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1720
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1265
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4154
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2000
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2757
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 3574
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6287
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2156
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1831
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5042
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3428
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4023
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2554
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2482
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2030
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 1994
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2054
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1830
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7205
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2097
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2073
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 10828
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2481
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2234
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 9935
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2671
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2261
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2200
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2177
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3413
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2358
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2932
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2572
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3032
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2696
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2698
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3059
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2559
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2243
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6626
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2532
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 3116
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2692
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 3056
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 3063
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2726
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 3556
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10526
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 4371
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 3954
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 3006
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 3202
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 4951
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 3322
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 3270
-
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 375
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 530
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 441
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 618
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 867
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1164
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1168
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1485
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1128
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1170
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1255
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 1779
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 1588
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1548
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1239
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2096
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1622
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 1910
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2313
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2123
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1851
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2228
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1871
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2024
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2048
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2267
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2478
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2045
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2243
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2080
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2074
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2034
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2342
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2382
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2199
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2489
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2463
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2365
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4404
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3100
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3131
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3376
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3359
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3152
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3077
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4295
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3065
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3287
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3628
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3494
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3586
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3229
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3786
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3378
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3735
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3388
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3518
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5194
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3800
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3953
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4193
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4507
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4534
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5187
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5682
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4938
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5174
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5168
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5525
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5393
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5293
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5454
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5722
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5620
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7193
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6392
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6634
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6701
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7402
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 6470