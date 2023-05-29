Трёхлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Шымкенте

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Несчастный случай произошел 28 мая, маленькая девочка выпала из окна многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

В 15:00 дня спасателям поступило сообщение о том, что с 5 этажа жилого дома по проспекту Республики маленькая девочка упала из окна. Её доставили в центральную районную больницу с серьезными травмами.

Сейчас врачи оценивают её состояние как средне тяжёлое. А между тем, это уже второй за год случай с выпадением из окна маленьких детей.

В связи с этим, спасатели просят родителей постоянно быть на чеку. По словам ЧС, многие родители полагаются на москитные сетки, но к сожалению, это не спасет ребенка от падения.

Лучше всего убрать всю мебель, которая стоит у окон, и поставить железные решетки. Если ребенок выпал из рук, то не хватайте его за одежду. Установите предохранительное оборудование, говорят спасатели.