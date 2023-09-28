Трёхлетний мальчик ушёл из детсада и попал под грузовик

Трёхлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, ушёл из детского сада и попал под грузовик в Орле. Прокуратура региона начала проверку по факту ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

"Предварительно установлено, что трёхлетний воспитанник МБДОУ – Центр развития ребенка – Детский сад №31 остался без присмотра сотрудников детского учреждения. Мальчик без сопровождения взрослых вышел на проезжую часть Московского шоссе, где получил травмы от проезжавшего по дороге грузового автомобиля", - сказано в сообщении пргокуратуры.

Ребёнка госпитализировали.

Материалы проверки в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий (бездействия) лиц, ответственных за безопасность детей в детском саду.