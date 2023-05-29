Трёх туристов спасли в горах Алматы

Троим туристам, отправившимся покорять горы, потребовалась помощь спасателей в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

28 мая в 19:49 в дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС поступило сообщение от ДЧС Алматы о том, что в районе вершины "Три Брата" трое человек промокли, одному из них стало плохо.

Группа спасателей РОСО из восьми человек выехала на поиски мужчин.

"В 22:58 спасатели нашли двух туристов в районе Кок-Жайляу и сопроводили к оперативной машине РОСО, третий человек спустился самостоятельно. Одному из туристов спасатель-медсестра оказала первую медицинскую помощь, у него было переохлаждение и ушиб ноги", - уточнили в РОСО.

Спасатели напоминают про правила походов в горы: